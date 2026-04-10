Nicht Profi-Trader oder Banken: Das ist für Krypto wichtiger

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Institutionelle Adoption gilt derzeit als einer der wichtigsten Kurstreiber am Kryptomarkt. Gemeint ist damit, dass immer mehr professionelle Kapitalverwalter, Finanzberater, Banken und Unternehmen Bitcoin, Ethereum, Stablecoins oder tokenisierte Vermögenswerte nicht mehr nur beobachten, sondern aktiv in ihre Produkte, Portfolios und Infrastrukturen integrieren.

Genau das macht den Unterschied: Wenn institutionelles Kapital in den Markt fließt, steigt nicht nur die Nachfrage, sondern oft auch die Glaubwürdigkeit des gesamten Sektors. Aktuelle Umfragen zeigen, dass Krypto in der Finanzberatung 2026 weiter in den Mainstream rückt. Passend dazu formulierte Bitwise-CEO Hunter Horsley zuletzt, dass das Narrativ aktuell klar auf institutioneller Adoption liegt.

Der nächste Megatrend: Agentic Adoption

Noch spannender finden einige Branchenbeobachter inzwischen jedoch einen anderen Trend: die sogenannte agentische Adoption. Gemeint ist damit, dass nicht mehr nur Menschen oder Institutionen Krypto nutzen, sondern zunehmend auch KI-Agenten, die eigenständig handeln, bezahlen, buchen, koordinieren oder digitale Dienstleistungen einkaufen. Hunter Horsley brachte diesen Perspektivwechsel jüngst prägnant auf den Punkt, als er schrieb, dass heute institutionelle Adoption das dominante Narrativ sei, in sechs Monaten aber agentische Adoption im Fokus stehen könnte.

Narrative now: institutional adoption



Narrative in 6 months: agentic adoption https://t.co/7jSdcRPo9s — Hunter Horsley (@HHorsley) April 10, 2026

Diese These wird durch Aussagen von Marc Andreessen zusätzlich gestützt. Im Umfeld eines aktuellen Latent-Space-Auftritts erklärte er, dass KI womöglich zur eigentlichen Killer-App für Krypto werden könnte. Der Kern der Idee: Wenn autonome Software-Agenten in der realen Wirtschaft Aufgaben übernehmen, brauchen sie auch eine Form von Geld, mit dem sie nativ im Internet arbeiten können. Andreessen verwies dabei darauf, dass frühe, aggressive Nutzer von OpenClaw ihren Agenten bereits Zugriff auf Bankkonten und Kreditkarten geben. Seine Schlussfolgerung ist klar: Der Bedarf entsteht nicht erst in ferner Zukunft, sondern beginnt bereits heute.

Marc Andreessen: “This is the grand unification of AI and crypto”



“I think AI is the killer crypto app… It’s now obvious that AI agents are going to need money. It’s already happening.”



Marc explains:



“My friends, who are the most aggressive users of OpenClaw, have given… https://t.co/iVxN6m2bEq pic.twitter.com/winqwlw33y — Etherealize (@Etherealize_io) April 9, 2026

Warum ist das für Krypto so relevant? Weil Blockchain-Netzwerke genau die Eigenschaften mitbringen, die für agentische Ökonomien attraktiv sind: programmierbare Zahlungen, permanente Verfügbarkeit rund um die Uhr, globale Abwicklung ohne klassische Bürozeiten, digitale Wallet-Infrastruktur und mit Stablecoins ein potenziell gut geeignetes Tauschmittel für maschinelle Mikrotransaktionen.

Während institutionelle Adoption also vor allem Kapital in den Markt bringt, könnte agentische Adoption irgendwann echte Nutzungsnachfrage schaffen. Das wäre strukturell noch wichtiger, weil Krypto dann nicht nur als Anlageklasse, sondern als digitale Finanzschiene für autonome Software gebraucht würde. Genau deshalb werten viele Experten diesen Trend bereits als möglichen nächsten Megatreiber.

Ethereum dominiert – doch Bitcoin könnte aufholen

Während die Vision einer agentischen Ökonomie immer konkreter wird, rücken vor allem bestehende Smart-Contract-Plattformen in den Fokus. Insbesondere Ethereum gilt hier als zentrale Infrastruktur. Der Grund ist klar: Ethereum verfügt über das größte Entwickler-Ökosystem, eine enorme Anzahl an DeFi-Protokollen und eine ausgereifte Smart-Contract-Logik, die komplexe, automatisierte Abläufe überhaupt erst ermöglicht. Genau das ist entscheidend, wenn künftig nicht mehr nur Menschen, sondern auch KI-Agenten eigenständig Transaktionen durchführen, Verträge abschließen oder Dienstleistungen einkaufen.

Doch auch Solana spielt eine zunehmend wichtige Rolle. Die Blockchain punktet vor allem mit hoher Geschwindigkeit und niedrigen Transaktionskosten – zwei Faktoren, die gerade für agentische Anwendungen entscheidend sind. Wenn KI-Systeme in Echtzeit agieren und möglicherweise tausende Mikrotransaktionen durchführen, braucht es skalierbare Netzwerke. Genau hier zeigt Solana aktuell klare Stärken und gewinnt zunehmend Marktanteile in Bereichen wie Payments, Trading und Consumer-Apps.

Bitcoin hingegen spielt in diesem Kontext bislang eine untergeordnete Rolle. Das liegt vor allem daran, dass die Bitcoin-Blockchain selbst nur begrenzte Funktionalität für komplexe Anwendungen bietet. Doch genau hier könnte sich das Bild verändern – insbesondere durch Layer-2-Lösungen. Diese bauen zusätzliche Funktionalität auf Bitcoin auf und könnten es ermöglichen, dass auch im Bitcoin-Ökosystem programmierbare Anwendungen, DeFi-Strukturen oder sogar KI-Use-Cases entstehen.

Ein spannendes Projekt in diesem Zusammenhang ist Bitcoin Hyper. Hier zeigt sich aktuell eine klare relative Stärke: Trotz eines herausfordernden Marktumfelds wurden bereits über 32,5 Millionen US-Dollar im Presale eingesammelt. Das Konzept dahinter ist ambitioniert: Bitcoin Hyper will die Sicherheit und Liquidität von Bitcoin mit der Flexibilität moderner Smart-Contract-Plattformen verbinden. Möglich wird das durch den Einsatz der Solana Virtual Machine (SVM), zk-Proofs sowie einer Bridge zwischen Layer 1 und Layer 2.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

Damit entsteht ein hybrides System, das sowohl Entwickler anziehen als auch neue Anwendungsfälle ermöglichen könnte – insbesondere im Kontext von KI und agentischen Anwendungen. Gleichzeitig bietet das Projekt aktuell attraktive Einstiegsmöglichkeiten: Der Presale läuft noch, der Preis steigt jedoch in weniger als 20 Stunden erneut. Frühe Investoren könnten sich damit erste Buchgewinne sichern, während das Projekt weiter an Momentum gewinnt.

Direkt zum Bitcoin Hyper Presale

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