Mark Mobius warnt: Die Blockchain ist eine "sehr riskante" Technologie

Blockchain eine "sehr risikoreiche Geschichte"

In einem Interview mit CNBC äußerte Mark Mobius, Mitgründer der Vermögensverwaltungsfirma Mobius Capital Partners, kürzlich Bedenken hinsichtlich der Risiken verbunden mit Kryptowährungen und der zugrunde liegenden Technologie. Die Blockchain sei sehr riskant und alles andere als unfehlbar, so der Experte. Die Meinung einiger Menschen, die Blockchain sei rundum sicher, stelle ein Problem dar, erklärte Mobius in CNBCs "Squawk Box". Es sei sehr problematisch, dass die Menschen etwas mit digitalen Devisen kauften, nur weil sie glaubten, dass sie einen Wert hätten. Kryptowährungen basierten allein auf diesem Glauben der Menschen. "Ich denke, die Leute werden anfangen zu erkennen, dass dies sehr, sehr riskante Situationen sind. Und übrigens glaube ich, dass die Blockchain eine sehr risikoreiche Geschichte ist", zitiert CNBC den Star-Investor.

Mobius: Alles vom Menschen Geschaffene ist manipulierbar

Auch die Einschätzung der Menschen, die Blockchain biete vollständige Sicherheit, sei gefährlich. "Viele Leute sagen, dass die Blockchain nicht gehackt werden kann. Nein, das kann sie sehr wohl. Alles, was vom Menschen geschaffen wird, kann geknackt werden. Und dies könnte eine große Krise auslösen", warnte Mobius. "Es gibt eine ganze Generation von Menschen, die an das Internet glauben. Sie glauben an diese Kryptowährungen. Das ist alles, was nötig ist. Die Leute glauben an den US-Dollar, weil sie glauben, dass sie mit dem Dollar in der Hand etwas kaufen können." Es sei alles nur eine Frage des Glaubens, wiederholte Mobius erneut. Der Glaube der Menschen an die zugrundeliegende Technologie mache diese überhaupt erst so wertvoll, gab er zu bedenken.

An Gold gekoppelte Kryptowährungen "sehr interessant"

Dennoch könnte in diesem Bereich auch etwas entstehen, das durchaus wertvoll wäre, merkte Mobius im Interview an. So wäre eine mit Gold gekoppelte Kryptowährung seiner Meinung nach sehr interessant. "Wenn es eine Kryptowährung gibt, die wirklich an Gold gekoppelt ist und es eine sinnvolle Vereinbarung gibt, die auf einer modernen Technologie basiert, dann könnte das sehr interessant sein", schätzt der Experte.

