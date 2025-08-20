Norwegens Staatsfonds vergrössert indirekte Bitcoin-Investments deutlich
21.08.25 03:56 Uhr
Der norwegische Staatsfonds, der grösste Staatsfonds der Welt, hat seine Kryptoinvestments im Vergleich zum Vorjahr massiv ausgebaut - ohne direkt Bitcoin zu halten.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch