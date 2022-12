Nur noch 24 Stunden: IMPT Presale nähert sich 20 Millionen $ - grüner Coin mit 10x Potenzial bei ICO am Mittwoch

Die letzten 24 Stunden im Vorverkauf der umweltfreundlichen Kryptowährung IMPT brechen an. Mittlerweile liegt das Raising Capital deutlich über 18 Millionen $. In den vergangenen Tagen verlief der Vorverkauf dynamisch und macht Hoffnung auf einen starken ICO in der kommenden Woche. 10x Potenzial scheint dem grünen Coin direkt beim Handelsstart immanent, der von drei verschiedenen Exchanges durchgeführt wird. Mit der führenden Ethereum-DEX Uniswap und den Major Exchanges LBank sowie ChangellyPro scheint mehr als genug Liquidität vorhanden, um einen erfolgreichen ICO am Mittwoch zu bewerkstelligen.

Bis dahin ist aber noch ausreichend Zeit, erste IMPT Token für 0,023 $ zu kaufen. Bereits der Launch-Preis beinhaltet ein Upside von 10 % im Vergleich zum aktuellen Presale. Trotz Bärenmarkt gibt es aktuell aussichtsreiche Chancen, mit denen man noch in 2022 eine ansehnliche Rendite generieren und das schwierige Krypto-Jahr versöhnlich beenden könnte.

2,5 Millionen $ in 72 Stunden: FOMO im IMPT Presale

In nur 72 Stunden konnte IMPT.io 2,5 Millionen $ einsammeln. Die Nachfrage steigt immer weiter an. Mittlerweile hat man seit dem 03. Oktober über 18 Millionen $ eingenommen. In den vergangenen Tagen kam es zu einer neuen Dynamik. Augenscheinlich sehen wir aktuell einen ersten FOMO-Effekt beim IMPT Presale. Niemand möchte den potenziellen 10x Coin verpassen, der mit der ersten Blockchain-basierten Plattform für Emissionshandel den Kampf gegen den Klimawandel disruptieren möchte.

Die letzten 24 Stunden Presale stehen uns jetzt bevor. Spannend dürfte der Verlauf sein. Bullisch für den bevorstehenden ICO wäre es zweifelsfrei, wenn IMPT mit weiterhin hoher Nachfrage über 19 Millionen $ im Vorverkauf einnimmt. Sollten sogar wider Erwarten noch die 20 Millionen $ fallen, wäre IMPT einer der besten Krypto-Presales des Jahres. Dies würde Hoffnung auf einen stark bullischen ICO schüren.

Herausforderung: Klimawandel ? Lösung: Blockchain-Technologie

?Die Vision von IMPT.io ist es, einfache, erschwingliche und effektive Mechanismen anzubieten, die jedem Mitglied der Gesellschaft helfen, den Klimawandel zu bekämpfen und in unseren Planeten zu investieren. Unser Ziel ist es, jedem Einzelnen und jeder Organisation dabei zu helfen, effektiv etwas zu bewirken und dabei kohlenstoffneutral oder sogar kohlenstoffnegativ zu werden.?

Das nachhaltige Konzept bei IMPT.io reicht von der Wahl der Ethereum-Blockchain über die Konzeptionierung bis hin zum Anspruch des Unternehmens, alle Emissionen zu tracken und zu kompensieren. Als per se grüne Kryptowährung ist IMPT.io viel Aufmerksamkeit von ESG-orientierten Investoren gewiss ? ein Wachstumstrend. Denn in den nächsten Jahren sollen ESG-Assets nach Studien von Broadridge Solutions überproportional stark nachgefragt werden.

Mit dem Merge im Ethereum-Netzwerk wurde der Energieverbrauch um 99,9 % reduziert. IMPT.io ist eine umweltfreundliche Kryptowährung und möchte in Zukunft die Blockchain-Technologie gezielt einsetzen, um die Herausforderung ?Klimawandel? anzugehen.

Eine massive Nachfrage nach dem Konzept hinter IMPT.io würde den IMPT Kurs antreiben. Denn der IMPT Token steht im Mittelpunkt der Plattformen und lässt sich beispielsweise zum Kauf von Emissionsgutschriften als NFTs verwenden. Auch die Rewards nach dem Kauf auf der Shopping-Plattform werden in IMPT Token ausgeschüttet. Mit steigender Nachfrage nach IMPT.io sollte somit auch der IMPT Coin pumpen. Je stärker die Akzeptanz steigt, desto höher steigt der IMPT Kurs.

IMPT ICO: Handelsstart am Mittwoch, dem 14.12.2022

Jetzt geht es bei IMPT.io Schlag auf Schlag. Denn der letzte Tag im Vorverkauf der umweltfreundlichen Kryptowährung bricht an. In den nächsten 24 Stunden können Investoren letztmalig IMPT Coins für den fixen Preis von 0,023 $ akkumulieren ? möglicherweise gibt es einen derart günstigen Einstieg nie wieder.

Am 12.12.2022 wird dann der Token-Claim bei IMPT.io veröffentlicht. Anleger können IMPT Token dann beanspruchen. Dies wird über die Website gelingen. Erfahrungsgemäß braucht es nur einen Klick auf den ?Claim-Button?, sodass man dann das benutzte Krypto-Wallet verbindet und die IMPT Coins automatisch erscheinen.

Einen Tag später wird IMPT.io CEO Denis Creighton über aktuelle Entwicklungen berichten und für Fragen der Community in einem AMA zur Verfügung stehen. Am 13.12.2022 können sich interessierte Krypto-Anleger somit aus erster Hand informieren, um für die anstehenden Listings gewappnet zu sein.

Calling #IMPT Crew!



Join us for an AMA with the #IMPT CEO, Denis Creighton, next week!



Learn all about $IMPT listings and much more!



13th of December

4 PM UTC

Telegram



Don't miss out! https://t.co/uHvNLcDK6c pic.twitter.com/Q9V4x9DAbd — IMPT.io (@IMPT_token) December 10, 2022

Am 14.12.2022 ist es so weit ? nach der starken Entwicklung im IMPT Presale in den vergangenen Tagen dürften Anleger gespannt auf die initialen Notierungen warten. Diese werden von der DEX Uniswap und den CEX Changelly sowie LBank durchgeführt. Mittlerweile hat man bereits bestätigt, dass sieben weitere CEX-Listings für die nächsten Wochen geplant sind. Es bleibt spannend rund um IMPT.io.

Letzte Chance: Jetzt noch IMPT Coins im Presale kaufen!

Das Chance-Risiko-Verhältnis wirkt attraktiv. Ein erster FOMO-Effekt veranschaulicht das Interesse an der umweltfreundlichen Kryptowährung. Die Nachfrage dürfte in den nächsten 24 Stunden hoch bleiben und das Momentum könnte bis zum ICO fortbestehen. Mit drei Listings am 14.12.2022 wird die Liquidität bereits zum Handelsstart hoch sein. Der wertige Eindruck des neuen Krypto-Projekts und der Fokus auf den Megatrend Nachhaltigkeit machen IMPT.io zu einer grünen Kryptowährung mit 10x Potenzial.

Wer günstig im Presale einsteigen und von der gesamten Kursentwicklung nach IEO profitieren möchte, sollte nicht mehr lange warten. Die Zeit rennt ?IMPT Token im Presale kosten 0,023 $ und sind noch rund 24 Stunden erhältlich. Dafür verbindet man einfach das Krypto-Wallet mit der Presale-Plattform und swappt im Anschluss ETH/USDT gegen den ERC-20-Token IMPT. Über den Drittanbieter Transak kann man ebenfalls mittelbar mit Kreditkarte IMPT Token kaufen – einfacher geht?s kaum, sich jetzt den vielversprechenden ESG-Coin zu sichern.

