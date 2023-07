Ocean Protocol Kurs Prognose 2023 - Kommt nun die nächste große Welle?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Frage, die Krypto-Enthusiasten weltweit auf den Nägeln brennt, ist: Wie sieht die Ocean Protocol Kurs Prognose für 2023 aus? Mit der fortschreitenden Digitalisierung und der immer stärkeren Akzeptanz von Kryptowährungen könnte die Antwort eine positive Überraschung bereithalten. Ocean Protocol, als eine der vielversprechendsten Blockchain-Plattformen für den Austausch von Daten und Diensten, hat in den letzten Monaten bedeutende Fortschritte gemacht. Innerhalb dieses Artikels werden wir uns nicht nur mit der Ocean Protocol Kurs Prognose für 2023 befassen, sondern auch die jüngsten Entwicklungen und Anwendungen von Ocean Protocol beleuchten.

Was ist Ocean Protocol?

Ocean Protocol ist eine dezentrale Datenhandelsplattform, die auf Blockchaintechnologie basiert. Die Plattform hat das Ziel, den sicheren und transparenten Austausch von Daten zwischen verschiedenen Parteien zu ermöglichen, und dabei auch den Schutz der Privatsphäre zu gewährleisten.

Ins Leben gerufen wurde die Plattform, um das derzeitige Dilemma im digitalen Raum zu lösen, bei dem Daten oft zentralisiert gespeichert und kontrolliert werden. Ocean Protocol verändert dies, indem es die Kontrolle über die Daten in die Hände der Datenbesitzer legt. Dies wird erreicht, indem eine Reihe von Smart Contracts auf der Ethereum-Blockchain eingesetzt wird.

Einer der Hauptvorteile des Ocean Protocol ist die Tatsache, dass es Datenhoardern die Möglichkeit gibt, ihre gespeicherten Daten monetär zu nutzen, während Datenkäufer auf einen größeren und vielfältigeren Datenpool zugreifen können. Es schafft also einen Marktplatz, der das Ungleichgewicht zwischen Datenbesitzern und -nutzern ausgleicht.

Ocean Tokens, die native Kryptowährung des Ocean Protocol, spielen eine zentrale Rolle im Ökosystem. Sie werden als Zahlungsmittel für den Datenaustausch verwendet und dienen zudem zur Anreizgebung innerhalb der Community. Ebenso werden die Token auch für die Steuerung der Plattform und die Stimmabgabe der Governance genutzt.

Was hat den Ocean Protocol Kurs in letzter Zeit bewegt?

Ocean Protocol im Bereich der Supply Chains

Ocean Protocol ermöglicht mit seiner Blockchain-basierte Lösung eine optimierte, transparente und sichere Nachverfolgung von Waren entlang der gesamten Lieferkette. Dies stellt eine signifikante Verbesserung gegenüber den traditionellen, oft fehleranfälligen und ineffizienten Prozessen dar.

In der Lieferkettenverwaltung können sogenannte dezentrale Anwendungen (dApps) von Ocean Protocol genutzt werden, um Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Effizienz zu verbessern. Beispiele hierfür sind:

Rückverfolgbarkeits-Apps: Sie schaffen Transparenz über die Reise eines Produkts von Anfang bis Ende, so dass Konsumenten die Echtheit und Nachhaltigkeit eines Produkts überprüfen können.

Sie schaffen Transparenz über die Reise eines Produkts von Anfang bis Ende, so dass Konsumenten die Echtheit und Nachhaltigkeit eines Produkts überprüfen können. Automatisierungs-Apps: Sie automatisieren Prozesse in der Lieferkette und verbessern so die Effizienz.

Sie automatisieren Prozesse in der Lieferkette und verbessern so die Effizienz. Echtzeit-Inventar-Apps: Sie helfen Unternehmen, ihr Inventar in Echtzeit zu verfolgen, um Kosten zu senken und Bestandsprobleme zu vermeiden.

Sie helfen Unternehmen, ihr Inventar in Echtzeit zu verfolgen, um Kosten zu senken und Bestandsprobleme zu vermeiden. Datengetriebene Nachfrageprognose-Apps: Sie analysieren Daten aus verschiedenen Quellen, um genaue Prognosen über die Nachfrage zu liefern.

Ocean Protocol Update 2023

Ocean Protocol hat im Jahr 2023 einige wichtige Updates eingeführt, die darauf abzielen, die Plattform sicherer, effizienter und benutzerfreundlicher zu machen. Insbesondere konzentrieren sich diese Verbesserungen auf die Erweiterung der Funktionalitäten der Plattform und die Erhöhung der Benutzerzufriedenheit.

Erstens hat das Update die Einführung von Oceans „Compute-to-Data“-Lösung gesehen, die es Benutzern ermöglicht, Berechnungen auf privaten Daten durchzuführen, ohne diese Daten offenlegen zu müssen. Dies hat die Sicherheit und Privatsphäre des Datenzugriffs verbessert.

Zweitens wurden die Smart Contracts von Ocean erweitert, um die Entwicklung von dezentralisierten Anwendungen (dApps) zu unterstützen. Diese können den Austausch von Daten in Lieferketten sicherer und effizienter gestalten, indem sie Transparenz, Rückverfolgbarkeit und Effizienz verbessern.

Drittens hat das Update auch eine neue Form von Datentokens eingeführt, die als Zugangsrechte für Daten dienen. Sie eröffnen neue Möglichkeiten für die Monetarisierung von Daten, während sie gleichzeitig die Privatsphäre der Nutzer schützen.

Schließlich hat Ocean Protocol auch seine Zusammenarbeit mit verschiedenen Branchen und Unternehmen erweitert, um die Verwendung von Blockchain und KI in traditionellen Branchen zu fördern. Diese Zusammenarbeiten haben dazu beigetragen, das Bewusstsein für die Möglichkeiten des Ocean Protocol zu schärfen und seine Anwendung in verschiedenen Sektoren zu erweitern.

Diese Updates haben zudem dazu geführt, dass sich Ocean Protocol als wichtiger Akteur im Bereich der dezentralen Daten- und AI-Technologien etabliert. Zudem wird erwartet, dass dies weiterhin den Kurs der Plattform in den kommenden Jahren positiv beeinflussen wird.

Ocean Protocol Kurs Prognose 2023

Momentan befindet sich Ocean Protocol von allen Kryptowährungen auf Platz 122 nach Marktkapitalisierung. Dabei kommt es aktuell auf ein MarketCatp in Höhe von 234,5 Mio. US-Dollar. Von den 1,41 Mrd. OCEAN Token sind bisher jedoch erst 43 % im Umlauf. Somit müssen Anleger bei ihrem Investment auch die Inflationsrate berücksichtigen.

Seit dem 20. Mai 2019 wurde die Tokenanzahl auf 613.099.141 OCEAN um 186,06 % erhöht. Die entspricht bei 1.510 Tagen seit dem Launch einer durchschnittlichen jährlichen Inflationsrate in Höhe von 45 %. Jedoch ist bemerkenswert, dass die letzte Emission am 21. Juni 2021 stattfand. Somit betrug die Inflationsrate der vergangenen 12 Monate 0 %, jedoch sind künftig noch weitere Emissionen zu erwarten.

Seit Jahresbeginn konnte OCEAN schon um über 138 % ansteigen, wobei es beim Jahreshoch am 7. Februar fast 263 % waren. Seitdem befindet sich der Kurs in einem bullischen Flaggenmuster gefangen. Innerhalb dessen wurde am 7. Juni temporär das Tief unterschritten, um wieder impulsiv zurückgekauft zu werden. Innerhalb dieses Muster hat Ocean Protocol den obersten Widerstand des Chartmusters getestet, um daran wieder abzuprallen.

Das Handelsvolumen konnte in derselben Zeit ebenfalls zulegen. Denn während dieses zuvor noch im Bereich von rund 15 Mio. US-Dollar lag, befindet es sich mittlerweile mit 40 Mio. US-Dollar 167 % höher. Allerdings war es während der letzten beiden Tage mit 78,04 Mio. sogar fast doppelt so hoch. Dies deutet wiederum auf eine Abkühlung und mögliche Abverkäufe hin. Zudem war es am 7. Februar mit über 222 Mio. US-Dollar auch schon wesentlich höher in diesem Jahr.

Die Bullen müssen zunächst den vertikalen Widerstand im Bereich von 0,398 US-Dollar, das 78,6er-Fibonacci bei 0,4177 US-Dollar, das Niveau von 0,440 US-Dollar und das Jahreshoch von 0,557 US-Dollar überwinden. Bei den wahrscheinlicher zu erwartenden Rücksetzern liegen die nächsten Unterstützungen bei 0,3779 US-Dollar, 0,3228 US-Dollar und 0,2676 US-Dollar.

