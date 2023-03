On Balance Volume (OBV) Indikator für den Handel mit Bitcoin

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Beim Volumen handelt es sich um einen der wichtigsten Indikatoren beim Trading, denn dadurch können die Stärke eines Trends und mögliche Ausbrüche identifiziert werden. In diesem Zusammenhang gibt es einige Indikatoren, welche das Volumen nutzen. Einer von diesen ist das OBV (On Balance Volume), welches Anhaltspunkte für künftige Preisbewegungen geben soll. Zwar wurde der Indikator für den Aktienhandel entwickelt, kann jedoch auch für Bitcoin und andere Kryptowährungen verwendet werden. Was der OBV Indikator genau ist, wie er interpretiert wird und was er über Bitcoin aktuell aussagt, stellt nun der folgende Beitrag vor.

Was genau ist das On Balance Volume?

Entwickelt wurde der OBV-Indikator in den frühen 1960er-Jahren und in dem Buch „Granville’s New Key to Stock Market Profits“ von Joe Granville veröffentlicht. Auch heute noch nutzen ihn Trader, um die Auswirkungen des Handelsvolumens auf den Kurs einzuschätzen. Dabei wird er verwendet, um den Kauf- und Verkaufsdruck zu messen, wobei das Signal in Form einer Linie angegeben wird.

Das Grundkonzept des Indikators baut auf der Annahme auf, dass das Volumen an einem Tag höher notiert, wenn das Asset im Plus geschlossen hat. Zudem ist dies auch einer der Grundsätze der Dow Theorie, dass Trends durch das Volumen bestätigt werden. Im Umkehrschluss nimmt das Volumen ab, wenn sich der Trend abschwächt und möglicherweise dreht.

Der OBV Indikator liefert zuverlässige Handelssignale, sollte jedoch mit anderen Indikatoren kombiniert werden, um sinnvollere Entscheidungen treffen zu können.

Wie wird das On Balance Volume für Bitcoin berechnet?

Bei dem OBV handelt es sich um ein kumuliertes Ergebnis, bei dem die einzelnen Werte des Handelsvolumens addiert oder subtrahiert sowie mit der Kursentwicklung ins Verhältnis gebracht werden.

Dabei wird bei Intervallen mit einem Kursanstieg das Handelsvolumen zum vorherigen OBV addiert und bei einem Intervall mit einem Kursabfall das Volumen subtrahiert. Im Folgenden finden sich alle Möglichkeiten des On Balance Volume vereinfach dargestellt:

Steht der Schlusskurs über dem vorherigen, wird das Handelsvolumen zum OBV des vorherigen Intervalls addiert. Steht der Schlusskurs unter dem vorherigen, wird das Handelsvolumen vom OBV des vorherigen Intervalls subtrahiert. Ist der Schlusskurs identisch mit dem vorherigen, bleibt das OBV gleich.

Das On Balance Volume kann aufgrund der hohen Volatilität auch beim Handel mit Bitcoin gute Dienste leisten.

Wie wird das On Balance Volume für Bitcoin interpretiert?

Ein höheres Handelsvolumens lässt auf einen Anstieg des Interesses aus positiven oder negativen Gründen schließen. So vermuten viele Trader, dass ein Steigerung des Volumens ohne eine gleichzeitige Veränderung des Preises in eine plötzliche Bewegung in eine der beiden Richtungen bedeutet.

Generell entwickelt sich der Wert des OBV Indikators entsprechend der Kursbewegung, jedoch kann es auch zu Abweichungen kommen. Zudem hat der Wert des OBV selbst keinerlei Aussagekraft, denn dieser wird von dem Zeitpunkt bestimmt, ab welchen der Trader ihn nutzt.

Jedoch hat das OBV auch Schwächen. So reagiert es nur verzögert auf starke Volumenveränderungen. In diesem Zusammenhang kommt es zu einer Anpassungsperiode. Zudem wird bei einem Absinken eines zuvor hohen Handelsvolumen die Entwicklung des OBV geringer ausfallen, womit Veränderungen der Richtung schwieriger zu erkennen sind. Ebenso kann das On Balance Volumen stark steigen, während der Preis sich nur wenig verändert.

Nach Empfehlung von Granville soll die Ergänzung eines 20er-Moving-Average zu dem On Balance Volume bessere Signale durch die Kreuzungen der beiden Linien bieten. Zudem sollte auch stets auf Cluster anderer Handelssignale geschaut werden, wie beispielsweise Widerstandslinien, RSI, Fibonacci-Level und Pivot Points.

Beim Trading wird das On Balance Volumen für unterschiedliche Strategien verwendet. Wie diese Signale genau interpretiert werden, soll nun im Folgenden näher erläutert werden:

Trendfolge mit On Balance Volume für Bitcoin

Sofern sich das On Balance Volume von Bitcoin parallel mit dessen Kurs bewegt, wird dies als eine Bestätigung des aktuellen Trends erachtet. Somit könnte das OBV für eine Trendfolgestrategie mit anderen Indikatoren wie SMAs und RSI genutzt werden.

Trendabschwächung mit On Balance Volume für Bitcoin

Bei der Trendstrategie des On Balance Volume wird hingegen davon ausgegangen, dass eine Richtungsänderung des OBV auch eine Kursumkehr signalisiert. Denn bei höheren Investitionen würde auch das On Balance Volumen und ebenso der Kurs ansteigen.

Ein Rückgang des Volumens zeigt hingegen einen geringeren Kaufdruck an, was zu einer Abschwächung des Trends führt. Dann wird auch eine Kursumkehr wiederum wahrscheinlicher, da es zuvor möglicherweise zu Übertreibungen gekommen ist.

Trendumkehr bei Divergenz mit On Balance Volume für Bitcoin

Obwohl sich der OBV Indikator meist parallel zum Kurs bewegt, kann es auch zu Abweichungen von diesem Verhalten kommen, was dann als Divergenz bezeichnet wird. In diesem Falle könnte das OBV vorlaufen und gibt somit möglicherweise zuvor die neue Kursrichtung an.

Steigt beispielsweise der Bitcoin-Kurs, während das OBV sinkt, so handelt es sich um eine bärische Divergenz, welche ein Verkaufssignal anzeigt. Fällt hingegen der Kurs, während das OBV steigt, so ist dies eine bullische Divergenz, welche ein Kaufsignal gibt. In beiden Fällen wird, je nach Handelsstrategie, der Stop Loss beim letzten oder vorletzten Tief gesetzt.

Unterscheidung der Volumenarten von Kryptowährungen

Ebenfalls wichtig zu unterscheiden sind die unterschiedlichen Volumenarten bei Kryptowährungen. Man differenziert dabei zwischen On Chain Volume und Handelsvolumen. Während mit dem On-Chain-Volumen die Anzahl der Transaktionen auf einer Blockchain bezeichnet werden, ist das Handelsvolumen auf zentrale Kryptobörsen wie beispielsweise Binance bezogen.

On Balance Volume Indikator für Bitcoin in der aktuellen Analyse

Die Erholungsrallye von Bitcoin hat das On Balance Volume bereits bei der Überschreitung des 20er-SMA angedeutet. Derzeit hat sich eine Divergenz im Tageschart von Bitcoin ausgebildet. Während BTC höhere Hochs verzeichnet, ist das On Balance Volume am Sinken. Dies deutet auf eine mögliche Trendumkehr von Bitcoin und somit eine Fortsetzung des Bärenmarktes hin. Bemerkenswert ist auch, dass das OBV ein tieferes Tief ausgebildet hat als zu Beginn des Jahres, bevor die Erholungsrallye von Bitcoin einsetzte.

