Bitcoin-Ausblick: Bitwise-CIO Hougan prognostiziert 1,3 Millionen Dollar bis 2035

Optimistische Prognose

17.09.26 03:39 Uhr

Ein Vermögensverwalter mit Milliarden im Bitcoin-Geschäft nennt eine Marke, die den meisten Anlegern utopisch erscheint, "relativ einfach".

• Hougan erwartet, dass institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Stiftungen in den nächsten zehn Jahren maßgeblich in Bitcoin investieren, was das langfristige Kursziel stützen könnte.

• Er bezeichnet eine Null-Prozent-Bitcoin-Depot als Fehlallokation und empfiehlt eine Verschiebung hin zu einer 60/35/5-Aufteilung, um Bitcoin stärker zu gewichten.

• Bitwise-CIO Matt Hougan hält ein Kursziel von 1,3 Millionen US-Dollar für Bitcoin bis 2035 für realistisch und sieht 100.000 US-Dollar noch in diesem Jahr als erreichbar an.

Bitwise-CIO Matt Hougan hält 1,3 Millionen Dollar bis 2035 für erreichbar

Er sieht auch 100.000 Dollar noch in diesem Jahr als realistisches Ziel

Null Prozent Bitcoin im Depot nennt er inzwischen eine Fehlallokation

in einem Interview mit CoinDesk bekräftigt Bitwise-CIO Matt Hougan sein Kursziel von 1,3 Millionen US-Dollar für Bitcoin bis 2035 und bezeichnet die Marke als "relativ einfach" erreichbar. Schon in diesem Jahr traut er der Ur-Kryptowährung eine Rückkehr über 100.000 US-Dollar zu.

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Fehlallokation ohne Bitcoin im Depot

Ein klassisches 60/40-Portfolio aus Aktien und Anleihen sei im Kern eine hundertprozentige Wette auf die Fiat-Währung, argumentiert Hougan. Wer null Prozent Bitcoin halte, gehe damit inzwischen eine Fehlallokation ein. Als Alternative bringt er eine Verschiebung hin zu einer 60/35/5-Aufteilung ins Spiel, bei der ein Teil der Anleihequote in Bitcoin wandert. Seine eigene Strategie kombiniert den Coin mit KI-Aktien: Eine Position soll profitieren, falls die USA aus ihrer Verschuldung herauswachsen, die andere, falls stattdessen Inflation die Schulden entwertet.

Das Fundament für 1,3 Millionen US-Dollar beim Bitcoin

Sein Kursziel für 2035 leitet Hougan aus Bitwises langfristigen Kapitalmarktannahmen ab: Gelingt es Bitcoin, rund ein Viertel des wachsenden globalen Marktes für Wertaufbewahrungsmittel zu erobern, der bislang von Gold und Staatsanleihen dominiert wird, ergibt sich daraus die Zielmarke.

Große institutionelle Adressen als Bitcoin-Treiber

Für die nächsten zehn Jahre erwartet Hougan, dass vor allem Pensionskassen, Stiftungsvermögen, Versicherer und Staatsfonds Kapital in Bitcoin lenken und damit Unternehmenskäufer wie Strategy als Nachfragetreiber ablösen. Diese Institutionen verwalten nach seinen Angaben weltweit zwischen 100 und 200 Billionen US-Dollar, schon eine Allokation von einem Prozent würde daher erhebliche Summen bewegen, zumal Spot-Bitcoin-ETFs den Zugang für diese Anlegergruppe inzwischen erleichtern.

100.000 US-Dollar-Marke als Wegweiser

Ob die kurzfristige Vorhersage aufgeht, zeigt sich noch in diesem Jahr: Nähert sich der Bitcoin-Kurs tatsächlich wieder der Marke von 100.000 US-Dollar, wäre das aus Hougans Sicht ein erster Beleg für die längerfristige These bis 2035.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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