P2E Games: Neue Ära der Videospielsucht und Goldgrube für Investoren?

Die digitale Welt entfaltet sich in aufregenden, neuen Wegen. Inmitten dieses Wandels stehen Play-to-Earn Games, die das Potenzial haben, das Gaming für immer zu verändern. Doch mit diesen Spielen kommen auch Fragen auf: Stehen wir vor einer neuen Form der Spielsucht mit härteren Regulierungen oder öffnet sich eine neue Goldgrube für Investoren? Lassen Sie sich von unseren Erkenntnissen überraschen. Tiefere Einblicke erhalten Sie jetzt im folgenden Artikel.

Die versteckte Suchtgefahr hinter Videospielen

Videospiele können unglaublich fesselnd sein. Sie bieten komplexe Welten und Geschichten, in denen die Spieler versinken können, und zahlreiche Herausforderungen, welche die Fähigkeiten und das strategische Denken der Gamer auf die Probe stellen.

Es ist jedoch kein Geheimnis, dass Videospiele auch süchtig machen können. Die WHO (World Health Organization) hat im Jahr 2018 „Gaming Disorder“ als eine tatsächliche Krankheit anerkannt, was den Ernst der Lage unterstreicht.

Zudem ergab eine Studie der Universität Oxford aus dem Jahr 2019, dass bis zu 3 % der befragten Spieler eine Sucht aufweisen könnten. Diese Zahlen steigen in den jüngeren Altersgruppen, was darauf hinweist, dass die Sucht oft schon in jungen Jahren beginnt.

Mit immer fortschrittlicheren, realistischeren und komplexeren Spielen auf dem Markt könnte die Wahrscheinlichkeit zunehmen, dass diese Zahlen in der Zukunft noch steigen werden.

Die Suchtspirale von P2E-Games: Gaming, Glücksspiel und Trading

Bei Play-to-Earn-Spielen wird das Gaming mit Elementen des Glücksspiels und des Tradings kombiniert. Die Gamer können echtes Geld verdienen, indem sie In-Game-Ressourcen sammeln und handeln, aber auch erstellen.

Diese neue Wirtschaftsform bietet große Anreize, mehr Zeit im Spiel zu verbringen, und könnte daher noch süchtiger machen als traditionelle Videospiele. Denn nicht nur das Gaming macht süchtig, sondern ebenso das Trading und das Glücksspiel.

Eine Studie der Universität Cambridge aus dem Jahr 2020 hat gezeigt, dass etwa 1 % der Weltbevölkerung ein Glücksspielproblem hat. Mit der zunehmenden Digitalisierung und dem Aufkommen von Online-Glücksspiel könnte diese Zahl steigen.

Ebenso macht das Trading süchtig, wobei es bisher noch keine Studien darüber gibt. Allerdings dürfte die Zahl mindestens so hoch sein wie bei der Spielsucht. Diese Aspekte bilden jedoch das Herzstück von P2E-Games, was zu einer noch stärkeren Sucht führen könnte.

Wie stark könnten sich P2E Spiele aufgrund der Sucht verbreiten?

Nach Angaben des Global Games Market Report 2021 gibt es etwa 2,8 Milliarden aktive Videospieler weltweit. Mit einer Weltbevölkerung von rund 7,9 Milliarden Menschen im Jahr 2021, würde das bedeuten, dass ungefähr 35 % der Weltbevölkerung Videospiele spielen. Nach den Angaben von H2 Gambling Capital betrug die globale Beteiligung am Glücksspiel im Jahr 2020 etwa 26 % der Weltbevölkerung.

Unter Berücksichtigung dieser Zahlen könnte man spekulieren, dass P2E-Spiele eine potenzielle Zielgruppe von etwa 26 % bis 35 % der Weltbevölkerung erreichen könnten, da diese Spiele Elemente sowohl aus Videospielen als auch aus Glücksspielen vereinen. Von diesen werden vermutlich jedoch nur 1 bis 3 % süchtig, da dies auch die Spanne ist, welche bei Video- und Glücksspielsucht beobachtet wird.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies eine recht grobe Schätzung ist. Nicht jeder, der Videospiele spielt oder Glücksspiele betreibt, wird notwendigerweise Interesse an P2E-Spielen haben. Umgekehrt könnten P2E-Spiele auch neue Zielgruppen ansprechen, die bisher weder Video- noch Glücksspiele gespielt haben. Daher sollte diese Schätzung nur als ein Anhaltspunkt betrachtet werden, der weitere Untersuchungen erfordert. Zudem könnte die Content-Erstellung auch als Arbeit bezeichnet werden, wobei auch diese süchtig machen kann.

Die explosive Kombination: P2E Games, Spieler, Investoren und Regulatoren

Die Kombination dieser süchtig machenden Aspekte hat Auswirkungen auf Spiele, Gamer, Investoren und Regulatoren:

Gamer könnten durch P2E-Spiele noch stärker abhängig werden, was zu ernsthaften psychologischen und finanziellen Problemen führen kann. Ebenso könnten sie dadurch aber auch ein eigenes Einkommen erwirtschaften und somit ihr Hobby zum Beruf machen.

könnten durch P2E-Spiele noch stärker abhängig werden, was zu ernsthaften psychologischen und finanziellen Problemen führen kann. Ebenso könnten sie dadurch aber auch ein eigenes Einkommen erwirtschaften und somit ihr Hobby zum Beruf machen. Investoren könnten ebenfalls in diese Suchtspirale hineingezogen werden, da sie von den hohen potenziellen Gewinnen angezogen werden. Allerdings könnten sich Blockchaingame-Projekte auch als eine besonders lukrative Investmentgelegenheit darstellen, wobei auch Risiken bezüglich künftiger Regulationen bestehen.

könnten ebenfalls in diese Suchtspirale hineingezogen werden, da sie von den hohen potenziellen Gewinnen angezogen werden. Allerdings könnten sich Blockchaingame-Projekte auch als eine besonders lukrative Investmentgelegenheit darstellen, wobei auch Risiken bezüglich künftiger Regulationen bestehen. Regulatoren könnten mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden, da P2E-Spiele sowohl Aspekte des Gamings, des Glücksspiels und des Tradings beinhalten. Dies könnte dazu führen, dass sie sowohl von Glücksspiel- als auch von Finanzmarktaufsichtsbehörden reguliert sowie möglicherweise auch versteuert werden müssen.

könnten mit neuen Herausforderungen konfrontiert werden, da P2E-Spiele sowohl Aspekte des Gamings, des Glücksspiels und des Tradings beinhalten. Dies könnte dazu führen, dass sie sowohl von Glücksspiel- als auch von Finanzmarktaufsichtsbehörden reguliert sowie möglicherweise auch versteuert werden müssen. Kryptogames könnten durch die süchtig machenden Aspekte und möglichen Regulierungen in vielerlei Hinsicht beeinflusst werden. Einerseits ist eine wesentlich höhere Nachfrage möglich, andererseits sind einige von ihnen durch mögliche künftige Regularien auch einem größeren Risiko ausgesetzt.

Mögliche Regulierungen und Ausblick auf zukünftige Entwicklungen:

Angesichts der wachsenden Beliebtheit von P2E-Spielen ist zu erwarten, dass sie sich weiterhin schnell entwickeln werden. Es ist jedoch auch wahrscheinlich, dass sie zunehmend in den Fokus von Regulierungsbehörden geraten. In der Zukunft könnten strengere Regulierungen eingeführt werden, um die Risiken von P2E-Spielen zu begrenzen. Dies könnte etwa Altersbeschränkungen, Begrenzungen für In-Game-Transaktionen oder strengere Anforderungen an die Offenlegung von Risiken beinhalten. Dennoch ist es wahrscheinlich, dass P2E-Spiele weiterhin wachsen werden, da sie neue und spannende Möglichkeiten bieten. Gamer, Investoren und Regulatoren sollten sich jedoch der Risiken bewusst sein und sich entsprechend darauf vorbereiten.

