P2E-Krypto sammelt 2,7 Millionen US-Dollar ein und zwei weitere spannende Krypto-Projekte

Fast täglich tauchen auf verschiedenen Blockchains neue Krypto-Projekte auf, aber nicht alle sind außergewöhnlich oder bieten einen echten Mehrwert. Vor kurzem sorgte eine neue P2E-Kryptowährung für Aufsehen mit ihrem einzigartigen Gaming-Modell, das verschiedene Anwendungen geschickt mit Unterhaltung kombiniert. Das ist richtig – wir reden über Galaxy Fox ($GFOX). Neben anderen vielversprechenden Projekten wie Sui ($SUI) und Celestia ($TIA) gilt Galaxy Fox zunehmend als einer der besten Altcoins, die man im ersten Quartal 2024 kaufen kann.

Galaxy Fox Markt Performance

Galaxy Fox hat sich schnell einen Namen unter den besten ICO-Krypto-Projekten gemacht, indem es über 2,3 Milliarden GFOX-Tokens erfolgreich verkauft und mehr als 2,7 Millionen Dollar eingesammelt hat. Der frühe Fundraising-Erfolg des Projekts zeigt, dass es das Vertrauen des Marktes gewonnen hat. Der Preis von $GFOX, der bei 0,00066 $ begann, ist auf 0,00198 $ gestiegen. Dieser schnelle Anstieg um 200 % ist ein klares Zeichen für das wachsende Interesse der Anleger.

Der Aufstieg von $GFOX endet hier nicht. Es sind drei weitere Vorverkaufsphasen geplant, wobei in jeder Phase eine Preiserhöhung vorgesehen ist. Dies bietet aktuellen Anlegern eine außergewöhnliche Gelegenheit, den Token zu einem günstigeren Preis zu erwerben und später vom Preisanstieg zu profitieren. Außerdem gibt es einen vorübergehenden Bonus von 15 % auf Erstinvestitionen, was die Attraktivität von $GFOX für Teilnehmer erhöht.

Galaxy Fox kombiniert Elemente des Play-to-Earn-Gamings und der Attraktivität von Meme-Coins und dreht sich um ein fesselndes Runner-Game, das Benutzer mit finanziellen Anreizen anzieht. Über das Spiel hinaus bietet Galaxy Fox ein umfassendes Ökosystem mit Funktionen wie Staking Prämien für alle Token-Inhaber und einem Token-Burn-Mechanismus zur Reduzierung des Angebots, wodurch der Token-Wert möglicherweise schrittweise erhöht wird.

Der proaktive Ansatz des Galaxy Fox Treasury bei der Ökosystem Entwicklung positioniert die Plattform gut für zukünftiges Wachstum, insbesondere bei günstigen Marktbedingungen.

Sui Netzwerk Übersicht

Kürzlich sorgte $SUI, ein von Mysten Labs erstellter Token, für Schlagzeilen und erreichte ein Rekordhoch von 1,45 $. Dieser Anstieg hat die Marktkapitalisierung von $SUI auf über 1,5 Milliarden US-Dollar erhöht und den nativen Coin zum 51. größten digitalen Vermögenswert auf dem Markt gemacht.

Trotz eines leichten Rückgangs auf 1,40 $ konnte $SUI in den letzten 30 Tagen ein beeindruckendes Wachstum von über 120 % aufrechterhalten. Diese Wertsteigerung von $SUI ist eng mit bedeutenden Entwicklungen innerhalb des Ökosystems verbunden. Das Sui-Netzwerk verzeichnete auch einen erheblichen Anstieg der dezentralen Börsenhandelsaktivitäten mit Transaktionen im Wert von über 350 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus stieg der Total Value Locked des Sui-Netzwerks erheblich und erreichte fast 341 Millionen US-Dollar.

Insgesamt ist also einer der besten ICO-Vorverkäufe im letzten Jahr einer der besten Altcoins, die man im Jahr 2024 kaufen kann. Heute gehört Sui zu den innovativsten Layer-1-Blockchain- und Smart-Contract-Plattformen, die darauf ausgelegt sind, den Besitz digitaler Vermögenswerte zu erhöhen. Das einzigartige objektzentriertes Modell, das auf der Programmiersprache Move basiert, ermöglicht eine parallele Ausführung und Endgültigkeit in Sekundenbruchteilen und unterstützt verschiedene On-Chain-Assets. Diese technische Innovation spielt eine entscheidende Rolle für die jüngste Marktleistung von $SUI.

Was treibt Celestia an?

Auch der $TIA-Token von Celestia, bekannt für seine modulare Blockchain-Plattform, erreichte einen gewaltigen Meilenstein, indem er die 20-Dollar-Marke überschritt. $TIA befindet sich seit dem Start seiner Mainnet-Beta Ende Oktober auf einem Wachstumskurs. Insgesamt stieg er um mehr als das Zehnfache und setzt seinen Aufwärtstrend immer noch fort.

Die Reise von $TIA auf dem Markt gewann an Dynamik, als Bitget den Token erstmals notierte. Dieser Schritt spielte eine entscheidende Rolle dabei, $TIA einem breiteren Markt zugänglicher zu machen. Nicht lange danach fügte Binance, die als weltweit größte Kryptowährungsbörse gilt, im November auch $TIA hinzu, was die Sichtbarkeit und Reichweite des Tokens weiter steigerte.

Auch das Handelsvolumen von $TIA auf dem Spotmarkt war beeindruckend, sodass $TIA zuversichtlich für viele Anleger zu den besten Altcoins zählt, in die man im ersten Quartal 2024 investieren kann.

Fazit

Auf dem Kryptomarkt, wo frische Ideen immer gefragt sind, sogar in der Vorverkaufsphase (wie es bei $SUI der Fall war), sorgt Galaxy Fox für Aufsehen. Das Projekt ist eine einzigartige Kombination aus Play-to-Earn-Gaming und Meme-Coin-Charme, die die Aufmerksamkeit der Leute auf sich zieht. Für alle, die auf der Suche nach den besten Altcoins zum Kauf sind, wird Galaxy Fox zu einer Anlaufstelle, vor allem dank seines schnell steigenden Preismodells und der nahezu garantierten Gewinne.

