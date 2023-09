Panetta: EZB berichtet im Oktober über Erkundungsphase zu digitalem Euro

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Erkundungsphase für einen möglichen digitalen Euro nach Aussage von EZB-Direktor Fabio Panetta fast abgeschlossen. "Nächsten Monat werden wir über die Ergebnisse der Untersuchungsphase berichten. Auf dieser Grundlage wird der EZB-Rat entscheiden, ob er in die nächste Phase des Projekts eintreten will", sagte Panetta laut veröffentlichtem Redetext in einer Anhörung des Wirtschafts- und Währungsausschusses des Europaparlaments.

Ein möglicher Beschluss des EZB-Rats zur Ausgabe eines digitalen Euro stehe jetzt aber noch nicht zur Debatte, sondern würde erst nach der Verabschiedung der erforderlichen Rechtsvorschriften gefasst werden. Sollten sie in die nächste Phase eintreten, würden die EZB und die nationalen Zentralbanken weiter die Funktionalitäten eines digitalen Euro prüfen und schließlich technische Lösungen entwickeln und testen.

"Wir werden natürlich jegliche Anpassungen vornehmen, die aufgrund rechtlicher Erwägungen notwendig werden sollten", fügte Panetta hinzu.

