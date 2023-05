Pepe Kurs Prognose: Wie geht es für den Memecoin nach dem angekündigten Binance -Listing weiter?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Trotz der Aussage von Changpeng Zhao, dem CEO von Binance, in einem AMA zu Beginn der Woche, dass die Handelsplattform nicht beabsichtige, den kürzlich aufgetauchten Meme-Coin zu führen, hat die Börse eine Ankündigung über die Aufnahme von PEPE und Floki Inu in der Innovationzone für den 5. Mai veröffentlicht.

Es ist denkbar, dass die Wahl, das Listing zu verschieben, im Anschluss an eine Störung bei den Einzahlungen für die beiden Token, PEPE und FLOKI, getroffen wurde. Am Freitag musste Binance aufgrund technischer Probleme die Einzahlungen aussetzen. Die Handelsplattform wies über Twitter darauf hin, dass die Nutzer während dieser Phase ihre FLOKI- oder PEPE-Einzahlungen eventuell nicht einsehen können und dass an einer Behebung des Problems gearbeitet wird.

Zahl der Holder von Pepe beginnt zu stagnieren

In der vergangenen Woche ist der Meme-Coin um über 1.200 % angewachsen und hat damit populäre Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) weit übertroffen. Währenddessen stagnieren diese bedeutenden Währungen und haben in den letzten Tagen sogar an Wert verloren. Dieser Anstieg ließ die Marktkapitalisierung von PEPE nach der Listung in der Innovationzone und auf der Derivatebörse von Binance auf über eine Milliarde US-Dollar ansteigen.

Dennoch könnten die Perspektiven des Tokens in den nächsten Tagen Grund zur Besorgnis sein. Auffällig ist, dass die Anzahl der Holder, die PEPE-Token halten möchten, ein Plateau erreicht hat. Etherscan-Daten zeigen, dass es am 5. Mai 105.385 PEPE-Holder gab, was eine Verlangsamung darstellt. Die Zahl ist am Wochenende sogar leicht zurückgegangen.

One metric for $PEPE that has me concerned is the # of holders plateaued



Thoughts? pic.twitter.com/MOMcwyMgnq — 1430.eth (@1430eth) May 6, 2023

Diese Verlangsamung steht im Kontrast zum schnellen Anstieg der Holderzahl seit Mitte April 2023. Einige Beobachter vermuten, dass dies auf die Listung von PEPE auf Binance zurückzuführen ist. Früher mussten Benutzer den Token erwerben und in ihren nicht-verwahrten Wallets wie MetaMask aufbewahren, bevor sie ihn auf Uniswap, einer dezentralen Börse, handeln konnten. Zum Beispiel gab es am 23. April etwa 41.000 PEPE-Holder, deren Anzahl Anfang Mai auf über 105.000 – mehr als das Doppelte – anstieg.

Der positive Trend korrelierte mit der wachsenden Beliebtheit von PEPE und trieb die Preise weiter in die Höhe. PEPE, dessen Schöpfer anonym bleiben und deren Besitzer sich im Klaren darüber sind, dass der Coin keinen praktischen Nutzen hat, war zuvor hauptsächlich auf Uniswap gelistet.

Aktuell ist der Kurs von Pepe wieder rückläufig und konsolidiert seine Gewinne

Am Sonntag verzeichnete Pepe, der Krypto-Token, der vom Cartoon-Charakter Pepe der Frosch inspiriert ist, den zweiten Tag in Folge einen Kursrückgang, wodurch mindestens ein Anleger einen Verlust von 500.000 Dollar erlitt. Aktuell wird Pepe laut Coingecko-Daten für $0,00000259 gehandelt. Der Preis erreichte am Freitag einen Höchststand von $0,00000420, was möglicherweise in Zusammenhang mit dem 4:20-Meme steht.

Der Abwärtstrend hat mindestens einen großen Händler mit unrealisierten Verlusten hinterlassen. Am Sonntag wies das Datenunternehmen Lookonchain darauf hin, dass ein sogenannter Wal 962,3 Milliarden PEPE zu einem Durchschnittspreis von 0,000003122 $ erwarb. Bei den aktuellen Preisen beträgt der Verlust aus diesem Handel etwa 500.000 $.

Meme-Coins, die auf bekannten Internet-Memes basieren und ein Element der Finanzspekulation hinzufügen, haben eine lange Geschichte in der Kryptoindustrie, obwohl sie keinen praktischen Nutzen bieten. Während Frühnutzer auf dem Weg nach oben erhebliche Gewinne erzielen können, können diejenigen, die kurz vor dem Höchststand einkaufen, letztendlich große Verluste erleiden.

Die Verluste traten am Samstag auf, als Binance, die weltweit größte Kryptobörse, den Kunden erstmals die Möglichkeit zum Handel des Tokens anbot. Binance listete den Pepe-Memecoin trotz der Warnung, dass „der Token keinen Nutzen hat und von einem anonymen Team erstellt wurde.“

In jüngster Zeit ist Pepe ins Bewusstsein der Krypto-Händler gerückt, wobei das Handelsvolumen in der letzten Woche innerhalb von 24 Stunden 250 Millionen Dollar überschritt – mehr als bei Dogecoin und Shiba Inu. Diejenigen, die den Token auf Uniswap handeln, haben in den letzten drei Wochen mehr als 10 Millionen Dollar an Ethereum-Transaktionsgebühren verbrannt, wie On-Chain-Daten belegen. Trotz des jüngsten Rückgangs hat der Token eine Marktkapitalisierung von knapp über 1 Milliarde US-Dollar, was ihn laut Coingecko zum 45. wertvollsten Krypto-Token macht.

Dieses neue Kryptoprojekt könnte nach seinem Launch genauso explodieren wie Pepe:

yPredict, ein aufstrebendes Kryptowährungsprojekt, besitzt das Potenzial, nach seinem Launch eine vergleichbare Rallye hinzulegen wie Pepe. Die bahnbrechende Plattform von yPredict stützt sich auf maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz, um Benutzern dabei zu helfen, Prognosen über zukünftige Entwicklungen und Trends im Kryptowährungsmarkt abzugeben. Durch den Einsatz von KI-gestützten Analysewerkzeugen und einer intuitiven Benutzeroberfläche können Anleger fundiertere Entscheidungen treffen und ihre Anlagestrategien optimieren.

Ein zentrales Merkmal von yPredict ist die Verwendung von Smart Contracts, die es Benutzern erlauben, auf ihre Vorhersagen zu setzen und Belohnungen in Form von YPRED-Token zu erhalten, falls ihre Prognosen zutreffen. Dieser Anreizmechanismus fördert die aktive Einbindung der Community und unterstützt die kontinuierliche Verbesserung der Plattform. Im Rahmen einer Bitcoin-Rallye dürfte das Interesse an derartigen Instrumenten und die Nachfrage nach YPRED-Token stark ansteigen, was zu einer erheblichen Wertsteigerung führen könnte.

Mit dem kürzlich begonnenen PreSale von yPredict haben Anleger die Chance, YPRED-Token zu einem reduzierten Preis zu erwerben, wodurch sie ein hohes Potenzial für Renditen bei zukünftigen Kursanstiegen erhalten. In Anbetracht der beeindruckenden technologischen Grundlage und des starken Schwerpunkts auf Benutzererfahrung und -engagement ist es wahrscheinlich, dass yPredict im Zuge einer Bitcoin-Rallye bedeutende Gewinne verzeichnen wird.

Neben der Fähigkeit, Vorhersagen zu treffen und auf sie zu setzen, bietet yPredict auch eine Vielzahl von Funktionen und Tools, die darauf abzielen, den Benutzern dabei zu helfen, das Beste aus ihren Investitionen herauszuholen. Dazu gehören Echtzeit-Marktanalysen, personalisierte Empfehlungen und die Möglichkeit, verschiedene Anlagestrategien zu vergleichen und zu bewerten.