Pepe-Skandal: 16 Trillionen Token (15 Mio. $) verschwunden - Was folgt nun?

Dies ist der Albtraum jedes Krypto-Investors: Ein plötzlicher und ungeklärter Absturz einer vielversprechenden Währung. Doch was, wenn dieser Fall keine einfache Marktkorrektur ist? Pepe Coin steht vor einem Mega-Skandal, der die Welt der Memecoins erschüttert und den Coin in den letzten sieben Tag um fast 22 % fallen ließ. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie 16 Trillionen Token im Wert von $15 Millionen einfach verschwanden und was das für die Zukunft des Memecoins bedeuten könnte.

Pepe-Skandal: Die vertrackte Chronologie eines 16-Millionen-US-Dollar-Diebstahls

Der jüngste Absturz der Pepe Coin wurde durch den Transfer von 16 Trillionen Token aus dem PEPE-Multisig-CEX-Wallet ausgelöst. Durch diese Transaktion fanden Tokens im Wert von beinahe 15 Millionen US-Dollar ihren Weg zu vier großen Krypto-Börsen: OKX, Binance, KuCoin und Bybit. Interessanterweise wurde dabei die Anzahl der erforderlichen Unterzeichner auf 2⁄8 reduziert.

Es erscheint, dass dieses Vorgehen von internen „Bad Actors“ initiiert wurde, die Zugriff auf die Multisig-Wallets hatten. Diese Individuen haben den großen Bestand an Token für persönliche Profite liquidiert. Mit einer geringeren Anzahl erforderlicher Unterschriften für Transaktionen war es ihnen möglich, diesen massiven Betrug ohne Zustimmung anderer Teammitglieder durchzuführen.

Die Schädigung ist massiv. Die gestohlenen Tokens machen 60 % der in der Multi-Sig-Wallet befindlichen 26 Trillionen Token aus. Somit verbleiben nur noch 10 Billionen $PEPE in dieser, wobei sie nur noch von einem Unterzeichner gehalten und abgesichert wird.

an announcement to the $PEPE community:



Yesterday on August 24th, 2023, a series of unexpected transactions took place from the $PEPE multisig CEX

Wallet in which ~16 Trillion $PEPE tokens (worth roughly $15m USD) were transferred to various crypto exchanges (OKX, Binance,… pic.twitter.com/iZmXV1TAvw — Pepe (@pepecoineth) August 26, 2023

Ausgelöst wurde der Raubzug vermutlich auch durch die inneren Streitereien des Teams, welches teilweise von ihren großen Egos und ihrer Gier geleitet wurde. So haben sich bereits in der ersten Woche einige Teammitglieder von dem Projekt distanziert.

Dabei sollen einige von ihnen die Fortschritte bei Spenden und Käufe mit Multi-Sig-Token verhindert haben. Denn sie leisteten keine Unterschriften, hatten Meinungsverschiedenheiten und waren wochenlang nicht erreichbar.

Diese 3 ehemaligen Teammitglieder haben sich dann hinter dem Rücken eines anderen Gründers vereint und aufgrund der ¾-Mehrheit die Token aus der Multi-Sig-Wallet entfernen können. Anschließend haben diese sich selbst aus der Multi-Sig-Wallet entfernt und ihre Social-Media-Konten gelöscht.

Das Einzige, was sie übrigließen, waren die paar Token und eine Nachricht, dass die Multi-Sig-Wallet aktualisiert wurde. In finanzieller Hinsicht ist dies ein enormer Schlag für die Anleger und das gesamte PEPE-Ökosystem. Denn die CEX-Wallet-Token sollten nie auf dem Markt verkauft werden und das Team sollte nicht davon profitieren.

Community-Reaktion: Chaos, Unsicherheit und die ungewisse Zukunft von Pepe Coins

Die Nachricht des Diebstahls hat in der Pepe-Community für massive Unruhe gesorgt. In sozialen Medien, Foren und in Krypto-Nachrichtenportalen wird der Fall heiß diskutiert. Anleger, die einmal große Hoffnungen in Pepe Coin gesetzt hatten, überlegen nun, ob sie ihre Investments abziehen sollten.

Einige Anleger fordern einen „Rug Pull“, bei dem alle Token vom Markt genommen werden. Andere setzen auf Transparenz und Kommunikation seitens der Entwickler als Ausweg aus der Krise. Während einige Experten vor weiteren Verlusten warnen, sind andere der Ansicht, dass dies eine Kaufgelegenheit darstellen könnte. In jedem Fall könnte diese Krise einen längerfristigen Einfluss auf den Wert und die Glaubwürdigkeit von Pepe Coins haben.

Allerdings ist der Rest des Pepe-Teams bemüht, fortan für eine möglichst hohe Transparenz zu sorgen. Diese sollen dabei die besten Interessen der Pepe-Investoren im Auge haben. Deshalb werden die restlichen Token an eine neue Wallet gesendet, bis über deren künftige Verwendung entschieden wird. Jedoch wurde das Vertrauen in das Projekt jetzt erst mal beeinträchtigt.

the 10.6 Trillion tokens left in the $PEPE multisig have just been transferred to a new address: 0x9f5E46E4990dee30665b2e803BA134564D1e087F



txn: https://t.co/ONa5se54YU pic.twitter.com/f5e0KyCCBa — Pepe (@pepecoineth) August 26, 2023

Was ist Pepe Coin?

Der Pepe Coin eroberte die Kryptowelt und möchte eine echte Alternative im von Shiba-Inu-Coins dominierten Markt bieten. Pepe the Frog, die Basis für den Pepe Coin, wurde im Jahr 2005 von Matt Furie geschaffen. Im Laufe der Zeit wurde die Figur für diverse politische Bewegungen vereinnahmt, aber Pepe Coin möchte das ursprüngliche, humorvolle Bild wiederherstellen. Dabei verfolgt der im Jahr 2023 gestartete Token das Motto: „Make Memecoins great again.“ Wichtig ist jedoch zu erwähnen, dass der Coin nichts mit dem ursprünglichen Künstler Matt Furie zu tun hat.

Die Kryptowährung hat ein festes Angebot von 420,69 Billionen PEPE-Token. Diese wurden zu 93,1 % für Liquiditätspools an Kryptobörsen und zu 6,9 % für Listungen an Handelsplätzen verwendet. Als ERC-20-Token, der auf der Ethereum-Blockchain basiert, genießt Pepe Coin Vorteile wie Sicherheit, Skalierbarkeit und Interoperabilität mit anderen Ethereum-Projekten. Einen besonderen Anreiz bietet Pepe durch die kostenlosen Transaktionsgebühren, was eine breitere Nutzerbasis ansprechen soll.

Pepe Coin hat eine massive Social-Media-Präsenz, die mit mehr als 478.200 Twitter-Followern und einer Telegram-Gruppe von 99.7740 Mitgliedern punktet. Diese Community ist ein maßgeblicher Treiber für den Token-Preis, unterstützt durch Angebot-Nachfrage-Dynamiken und verschiedene Anreizmechanismen, wie zum Beispiel eine Rückverteilung von 2 % jeder Transaktion an die Token-Halter.

Pepe Coin ist auf über 20 Kryptobörsen gelistet, was die Liquidität und den Zugang für Anleger erhöht. Die vielseitige Integration in Plattformen wie OpenSea und Pepe Casino trägt zur Attraktivität für potenzielle Investoren bei.

Meme-Coins: Anleger schauen nach neuen Möglichkeiten

Angesichts des Pepe-Skandals beginnen Anleger, sich nach alternativen Memecoins umzusehen. Denn diese Token sind bekannt für ihre hohen Renditen und schnellen Kursanstiege, jedoch auch für ihre Volatilität. Neue Entwicklungen und vielversprechende Meme-Projekte erblicken bereits das Licht der Welt und könnten Anleger außergewöhnliche Renditen bescheren. Einige der spannendsten werden im Folgenden vorgestellt:

Schnellster Memecoin rast auf das Ende des gefragten Presales zu

Der außergewöhnliche Memecoin Sonik wurde von Sonic The Hedgehog inspiriert, obwohl keine direkte Verbindung zu ihm oder dessen Erfinder Sega besteht. Stattdessen handelt es sich um einen Community-Token, welcher für die Fan-Gemeinde und Memecoin-Degens entwickelt wurde. Das Besondere an ihm ist, dass er mit den Faktoren angereichert wurde, welche Kursexplosionen ermöglichen, wie Stake-to-Earn, mit hohen Renditen, um Langzeitinvestoren zu binden. Bereits nach wenigen Tagen konnte das stark gefragte Projekt Token im Wert von mehr als 553.159 $ verkaufen. Fortan bleiben nur noch weniger als 10 Tage übrig, um sich die $SONIK Coins im Vorverkaufsangebot zu sichern und schon zu staken.

Kombination aus Assetsklassen mit steilsten Kursanstiegen und großer Community

Eine faszinierender Memecoin ist Wall Street Memes, welcher die parabolischen Kursanstiege von Memestocks mit den astronomischen Renditen von Memecoins vereint. Entstanden ist er aus der Kleinanleger-Community WallStreetBets, welche mit ihren koordinierten Aktionen gemeinsam die Wall Street herausgefordert und für großes Aufsehen gesorgt hat. Ein ähnlich revolutionäres Potenzial haben viele in den Community-Token gesehen, welcher für eine 1 Mio. Personen große Gemeinschaft entwickelt wurde. Seine Mission besteht darin, sich für gerechtere Finanzsysteme einzusetzen, welche wieder der breiten Mehrheit anstelle wenigen Superreichen dienen. Schon während des Vorverkaufs können Anleger von passiven Einkommen über das Staking profitieren, wobei 25 Mio. $ eingeworben wurden.

Mithilfe von KIs Memecoins und andere Kryptoassets frühzeitig und effektiv entdecken

Insbesondere auf dem Memecoin-Markt bieten sich außergewöhnliche Chancen für risikoaffine Investoren, welche auf die höchsten Renditen innerhalb kürzester Zeit aus sind. Allerdings entstehen dabei ebenso große Gefahren, wenn die Kurse möglicherweise in sich zusammenfallen. Mithilfe der fortschrittlichen und umfangreichen KIs von Launchpad XYZ können Chancen und Risiken möglichst frühzeitig entdeckt werden. Somit müssen Anleger weniger befürchten, dass sie auf einen springenden Zug aufspringen oder zu spät das sinkende Schiff verlassen. Dafür verwendet das All-in-one-Web3-Ökosystem komplexe Algorithmen mit über 400 Datenpunkten, wobei sie auch für Anfänger maßgeschneidert und leicht nutzbar sein sollen. Abgerundet wird es durch vielfältige B2B- und B2C-Web3-Dienste.

