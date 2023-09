Pepecoin-Entwickler 🐸 unter Verdacht. Meme-Coins jetzt unter Druck?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur VerfĂŒgung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhĂ€lt CryptoPR unter UmstĂ€nden eine Provision – ohne dass fĂŒr Sie Kosten entstehen. FĂŒr Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ist der Pepecoin jetzt endgĂŒltig am Ende? Nachdem dem Meme-Coin schon starke KapitalabflĂŒsse durch neue Meme-Coins zu schaffen gemacht haben, musste die Community rund um den Coin jetzt auch noch miterleben, wie PEPE-Token im Wert von mehreren Millionen USD gestohlen wurden. Der Vorwurf richtet sich dabei gegen jetzt ehemalige Pepecoin-Entwickler, wie mehrere Medien ĂŒbereinstimmend am 26. August 2023 berichteten.

16 Billionen PEPE-Token sollen weg sein

Unbefugte Entnahme aus dem Multisig-Wallets des Projektes

GrĂŒnder von PEPE schon lĂ€nger zerstritten

Entwickler bis heute unbekannt

Wer genau die Entwickler von PEPE sind, ist bis heute unbekannt. Jedoch war die Multisig so eingerichtet, dass 3 der 4 Entwickler anwesend sein mĂŒssen, um die Genehmigung zu einer Transaktion zu erteilen.

Wie der Verfasser einer diesbezĂŒglichen Mitteilung auf dem offiziellen PEPE-Account auf X, ehemals Twitter, mitteilte, haben sich 3 der ehemaligen Teammitglieder hinter seinem RĂŒcken in die Multisig eingeloggt. Anschließend stahlen sie mit 16 Billionen Token rund 25 % der gesamten PEPE-Coins und sendeten sie zum Verkauf an Börsen.

an announcement to the $PEPE community:



Yesterday on August 24th, 2023, a series of unexpected transactions took place from the $PEPE multisig CEX

Wallet in which ~16 Trillion $PEPE tokens (worth roughly $15m USD) were transferred to various crypto exchanges (OKX, Binance,
 pic.twitter.com/iZmXV1TAvw — Pepe (@pepecoineth) August 26, 2023

Danach haben sich die Beschuldigten aus der Multisig entfernt, sodass jetzt nur noch ein Entwickler den alleinigen Zugang auf die restlichen Token haben. Doch mit dieser Nachricht vom 26.08.2023 waren die schlechten News leider noch nicht vorbei, denn am 08.09.2023 gab es die Meldung, dass der Telegram Account von Pepe gehackt wurde.

Derjenige, dem das gelungen war, nutzte die Telegram Gruppe fĂŒr die Verbreitung von Scams und zur Vermarktung anderer Coins.

$PEPE Announcement



The old telegram for $PEPE is hacked and no longer in our control. The “lordkeklol” account has been compromised. Whoever has gained access to this account is using it to push scams and deceive people and launch other coins. This person is lying and
 pic.twitter.com/jxlYwoSP1Q — Pepe (@pepecoineth) September 9, 2023

WĂ€hrend sich die verbliebenen Teammitglieder um Ordnung und Sicherheit bemĂŒhen, leidet der PEPE-Kurs enorm unter den schlechten Nachrichten.

Innerhalb eines Monats ging es 50 % runter fĂŒr PEPE. 1 PEPE kostet derzeit nur noch 0,0000006299 €

Der Meme-Markt galt aber gerade in den Sommermonaten als extrem stark und war von hoher LiquiditÀt geprÀgt. So konnte beispielsweise Wall Street Memes kurz vor dem Token Launch knapp 30 Millionen US-Dollar von Anlegern einsammeln.

KryptowĂ€hrung Wall Street Memes KĂŒrzel $WSM Blockchain Ethereum Token Supply 200.000.000.000 Start 25.05.2023 $WSM Preis aktuell 0,0337 $ JETZT TRADEN! Kategorie Meme-Coin Staking Stake-2-Earn Staking-Rewards Token kaufen mit ETH, USDT, BNB, Kreditkarte Trading Q4/23 Mindestbetrag 50 $ / 50 EUR Community ĂŒber 1,1 Millionen Follower Branding eigener Merch-Shop Ziel 1 Milliarde $ Marktkapitalisierung Strategie langfristig, HODLen

Wall Street Memes fĂŒr nur 0,0337 $ im Vorverkauf

Wall Street Memes macht vieles anders als der PEPE-Coin, was vielleicht der Grund fĂŒr den ĂŒberragenden Erfolg im Vorverkauf ist. Der native Utility-Token $WSM ist noch rund 2 Wochen fĂŒr 0,0337 $ erhĂ€ltlich, dann geht der Coin an die öffentlichen Handelsplattformen.

NatĂŒrlich sind die Anleger von PEPE besorgt, schließlich wurden große Mengen Token entwendet und verkauft, die mehrere Millionen US-Dollar Wert hatten. Streitigkeiten bei Entwicklern oder innerhalb eines Teams sind nie gut fĂŒr Vermögenswerte und Projekte.

Vorteile Nachteile Große Community (1,1 Millionen) Nur fĂŒr Meme-Fans Beliebtes Meme-Thema Finanzen Twitter und Telegram empfehlenswert Fast 30 Millionen US-Dollar investiert Â

Dementsprechend gut sieht die Wall Street Memes Prognose aus, die wir fĂŒr Sie bis 2030 mit KI-Prognosemodellen von yPredict erstellt haben. Die Plattform yPredict bietet verschiedene Prognosen und Vorsagen an, die mit KĂŒnstlicher Intelligenz erstellt wurden.

Jahr Durchschnittlicher Kurs GrĂŒnde 2023 0,0633 $ DEX und CEX Listing 2024 0,6500 $ Bitcoin Halving und Bitcoin ETFs 2025 1,0000 $ Kapital wandert von DOGE, SHIB und PEPE ab 2026 1,3500 $ Staking-Rewards werden ausbezahlt 2027 1,6000 $ Konsolidierung des Meme-Marktes 2028 1,8500 $ Web 3.0 und Metaverse kommen 2029 1,9500 $ Neue Funktionen veröffentlicht 2030 2,0000 $ Memes Teil der Internetkultur Web 3.0

Fazit: Die ersten Redaktionen verkĂŒnden das baldige Aus von PEPE, denn die sinkende Marktkapitalisierung setzt dem Meme-Coin ordentlich zu. Der PEPE-Coin befindet sich nahezu um freien Fall, was zu sinkenden KapitalflĂŒssen und Handelsvolumina fĂŒhrt. ZwangslĂ€ufig mĂŒsste das eigentlich in einem Shit-Coin enden, also einem theoretisch völlig wertlosen Coin.

Die nĂ€chsten Tage und vielleicht Wochen werden zeigen, ob PEPE am Markt bleibt. FĂŒr Anleger, die am Meme-Markt grundsĂ€tzlich interessiert sind, ist entweder die Umschichtung des Depots eine Alternative oder das Investieren in einen anderen Meme-Coin. Hier könnte Wall Street Memes ein geeignetes Asset sein, bei dem der native Token $WSM noch rund 2 Wochen fĂŒr 0,0337 $ erhĂ€ltlich ist.

Über die Autorin: Stefanie Herrnberger ist als freiberufliche Referentin und Redakteurin tĂ€tig. Ihre langjĂ€hrige berufliche Erfahrung in den Bereichen Blockchain, KryptowĂ€hrungen und NFTs bieten ihr den perfekten Background, um ĂŒber aktuelle Nachrichten und Entwicklungen an dezentralen und zentralen FinanzmĂ€rkten zu berichten. Seit mehreren Jahren investiert Stefanie in KryptowĂ€hrungen. Sie versteht die Herausforderungen und Chancen fĂŒr Kryptotrader. Veröffentlichungen: https://de.cryptonews.com/editors/stefanie-herrnberger https://blockchain-technologie.digital/ https://www.facebook.com/groups/cryptonewsde/