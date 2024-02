Pleite von Kryptobörse Mt.Gox: Insolvenzverwalter bereitet Bitcoin-Auszahlung an Gläubiger vor

Im Jahr 2014 meldete die in Japan beheimatete Kryptobörse Mt.Gox Insolvenz an - und die Gläubiger schauten lange in die Röhre. Nachdem im Dezember 2023 aber erste Nutzer davon berichteten, dass sie Rückzahlungen in japanischen Yen erhalten hätten, plant der Insolvenzverwalter nun offenbar auch die Begleichung von Forderungen in Bitcoin.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch Zum vollständigen Artikel