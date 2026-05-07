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Polkadot: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen

07.05.26 11:03 Uhr
Polkadot: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen | finanzen.net

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Polkadot Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOT/USD (Polkadot-US-Dollar)
1,3198 USD 0,0013 USD 0,09%
Charts|News

Gestern vor 3 Jahren war ein Polkadot 5,654 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1.000 USD in DOT investiert hat, hat nun 176,87 Polkadot im Depot. Da sich der DOT-USD-Kurs gestern auf 1,319 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 233,21 USD wert. Das entspricht einem Minus von 76,68 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 14.04.2026 bei 1,163 USD. Bei 5,303 USD erreichte der Coin am 10.05.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com