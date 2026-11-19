Krypto-Anlage im Fokus

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Polkadot Anlegern gebracht.

Am 14.11.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,7030 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot liegt derzeit bei 2,540 USD und wurde am 20.11.2025 erreicht.

Vor 5 Jahren kostete ein Polkadot 38,78 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in DOT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 257,90 Polkadot. Mit dem DOT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,7209 USD), wäre die Investition nun 185,92 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 98,14 Prozent verringert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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