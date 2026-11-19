Polkadot: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Polkadot Anlegern gebracht.
Werte in diesem Artikel
Vor 5 Jahren kostete ein Polkadot 38,78 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in DOT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 257,90 Polkadot. Mit dem DOT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,7209 USD), wäre die Investition nun 185,92 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 98,14 Prozent verringert.
Am 14.11.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,7030 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot liegt derzeit bei 2,540 USD und wurde am 20.11.2025 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf DOT/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DOT/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com