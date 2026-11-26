Lohnende DOT-Anlage?

Vor Jahren in Polkadot investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOT am 24.11.2026 bei 0,6506 USD. Bei 2,367 USD erreichte Polkadot am 03.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Vor 1 Jahr kostete ein Polkadot 2,297 USD. Bei einer Investition von 100 USD in DOT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,54 Polkadot. Die Investition hätte nun einen Wert von 28,62 USD, da sich der Wert von Polkadot am 25.11.2026 auf 0,6572 USD belief. Damit wäre die Investition 71,38 Prozent weniger wert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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