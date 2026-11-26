Polkadot: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Vor Jahren in Polkadot investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 1 Jahr kostete ein Polkadot 2,297 USD. Bei einer Investition von 100 USD in DOT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 43,54 Polkadot. Die Investition hätte nun einen Wert von 28,62 USD, da sich der Wert von Polkadot am 25.11.2026 auf 0,6572 USD belief. Damit wäre die Investition 71,38 Prozent weniger wert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte DOT am 24.11.2026 bei 0,6506 USD. Bei 2,367 USD erreichte Polkadot am 03.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion Finanzen.net
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