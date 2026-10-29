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Krypto-Investition im Blick

Polkadot: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Polkadot: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wer vor Jahren in Polkadot eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
DOT/USD (Polkadot-US-Dollar)
0.99 USD -0.02 USD -1.97 %
Charts | News

Polkadot wurde gestern vor 5 Jahren bei 41,91 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in DOT investiert, befänden sich nun 238,58 Polkadot in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 240,83 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.10.2026 auf 1,009 USD belief. Damit wäre die Investition 97,59 Prozent weniger wert.

Am 18.08.2026 fiel DOT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,7504 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 3,261 USD und wurde am 10.11.2025 erreicht.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com

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