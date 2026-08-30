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POL-Performance

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätte eine Investition von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Engagement verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0.10 USD -0.01 USD -7.32 %
Charts | News

Am 29.08.2021 notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 1,420 USD. Hätte ein Anleger 10.000 USD zu diesem Zeitpunkt in POLinvestiert, wäre er nun im Besitz von 7.044,12 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,1066 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 750,82 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 92,49 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0,068407 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 02.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com

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