Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren

Krypto-Invest unter der Lupe

13.09.26 19:43 Uhr

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 14.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2718 USD.

Am 12.09.2023 notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,5068 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1.973,20 POL-Coins. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären gestern 190,34 USD wert gewesen, da sich der POL-USD-Kurs auf 0,096464 USD belief. Das entspricht einem Minus von 80,97 Prozent.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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