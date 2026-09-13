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Krypto-Invest unter der Lupe

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
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Charts | News

Am 12.09.2023 notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,5068 USD. Bei einem 1.000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1.973,20 POL-Coins. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären gestern 190,34 USD wert gewesen, da sich der POL-USD-Kurs auf 0,096464 USD belief. Das entspricht einem Minus von 80,97 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 14.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2718 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com

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