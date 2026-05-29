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Wachstum oder Verlust?

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet

31.05.26 19:43 Uhr
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet | finanzen.net

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,0907 USD 0,0009 USD 1,02%
Charts|News

Vor 3 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,9014 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 1.109,37 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 30.05.2026 99,56 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,089741 USD lag. Mit einer Performance von -90,04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 0,081819 USD erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 02.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com