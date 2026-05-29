Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet

Wachstum oder Verlust?

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Vor 3 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,9014 USD. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in POL investiert hätte, hätte er nun 1.109,37 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 30.05.2026 99,56 USD wert gewesen, da der POL-USD-Kurs bei 0,089741 USD lag. Mit einer Performance von -90,04 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Bei 0,081819 USD erreichte die Kryptowährung am 12.04.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 02.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net