DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 +0,9%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.880 +0,7%Euro1,1785 ±0,0%Öl101,3 -2,0%Gold4.715 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750 Tempus AI A40EDP
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen auch Freitag in Rekordlaune -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 -- Rheinmetall, Nintendo, SoftBank, AMD, Innodata, NEL im Fokus
Top News
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet
Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren Worldcoin: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr eingefahren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kryptowährungen

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet

10.05.26 19:43 Uhr
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet | finanzen.net

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstiegs gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,1035 USD 0,0025 USD 2,52%
Charts|News

Gestern vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,8772 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 1.139,96 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 09.05.2026 auf 0,1010 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,14 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -88,49 Prozent.

Am 12.04.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,081819 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com