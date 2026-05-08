Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust hätte eine Investition von vor 3 Jahren bedeutet

Kryptowährungen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstiegs gewesen.

Gestern vor 3 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,8772 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1.000 USD in POL investiert worden wären, hätte man nun 1.139,96 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Portfolio. Da sich der Wert eines Coins am 09.05.2026 auf 0,1010 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,14 USD wert. Damit beträgt die Performance der Investition -88,49 Prozent.

Am 12.04.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,081819 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net