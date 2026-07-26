Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Frühes Investment

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 25.07.2025 zu einem Wert von 0,2333 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 428,66 POL im Portfolio. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,076725 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32,89 USD wert. Das entspricht einem Minus von 67,11 Prozent.

Am 30.06.2026 fiel POL auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Am 02.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com