Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Verlust wäre bei einem Investment von vor 1 Jahr angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.
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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 25.07.2025 zu einem Wert von 0,2333 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 428,66 POL im Portfolio. Da sich der Kurs von POL-USD gestern auf 0,076725 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 32,89 USD wert. Das entspricht einem Minus von 67,11 Prozent.
Am 30.06.2026 fiel POL auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Am 02.09.2025 stieg Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com