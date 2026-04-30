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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

03.05.26 19:43 Uhr
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen | finanzen.net

Vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,0960 USD -0,0014 USD -1,46%
Charts|News

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 02.05.2025 zu einem Wert von 0,2394 USD gehandelt. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 417,75 POL im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 40,71 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 02.05.2026 auf 0,097441 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 59,29 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0,081819 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com