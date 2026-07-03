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Krypto-Anlage im Blick

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten

05.07.26 19:43 Uhr
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Anleger mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren hätten | finanzen.net

Bei einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,0734 USD -0,0003 USD -0,37%
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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 04.07.2025 0,1796 USD wert. Bei einem POL-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 556,76 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 41,03 USD, da sich der Wert eines Coins am 04.07.2026 auf 0,073698 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 58,97 Prozent abgenommen.

Bei 0,068407 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com