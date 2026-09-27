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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
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Charts | News

Vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,2213 USD. Bei einem Investment von 100 USD in POL vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 451,89 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Investition hätte nun einen Wert von 54,49 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 26.09.2026 0,1206 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 45,51 Prozent eingebüßt.

Bei 0,068407 USD erreichte POL am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2497 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com

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