Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte
Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition gewesen.
Werte in diesem Artikel
Vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,2213 USD. Bei einem Investment von 100 USD in POL vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 451,89 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Investition hätte nun einen Wert von 54,49 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 26.09.2026 0,1206 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 45,51 Prozent eingebüßt.
Bei 0,068407 USD erreichte POL am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2497 USD.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf POL/USD
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf POL/USD
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com