Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr gekostet hätte

Profitabler POL-Einstieg?

27.09.26 19:43 Uhr

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition gewesen.

Bei 0,068407 USD erreichte POL am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 06.10.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2497 USD.

Vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,2213 USD. Bei einem Investment von 100 USD in POL vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 451,89 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Investition hätte nun einen Wert von 54,49 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 26.09.2026 0,1206 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 45,51 Prozent eingebüßt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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