Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel eine Investition von vor 3 Jahren gekostet hätte

Entwicklung im Blick

02.08.26 19:43 Uhr

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,7001 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in POL investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.428,34 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 01.08.2026 auf 0,071580 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 102,24 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 89,78 Prozent abgenommen.

Am 30.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,068407 USD. Am 02.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net