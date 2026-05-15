Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

Profitable POL-Investition?

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 5 Jahren 1,713 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5.836,72 POL-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 531,76 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 16.05.2026 auf 0,091106 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 94,68 Prozent.

Am 12.04.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,081819 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net