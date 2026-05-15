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Profitable POL-Investition?

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte

17.05.26 19:43 Uhr
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte | finanzen.net

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) Investoren gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,0919 USD 0,0008 USD 0,84%
Charts|News

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 5 Jahren 1,713 USD. Bei einem 10.000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 5.836,72 POL-Coins. Das Investment hätte nun einen Wert von 531,76 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 16.05.2026 auf 0,091106 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 94,68 Prozent.

Am 12.04.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,081819 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com