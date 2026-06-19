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Investition im Check

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte

21.06.26 19:43 Uhr
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 3 Jahren bedeutet hätte | finanzen.net

So viel hätten Investoren mit einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,0804 USD 0,0007 USD 0,86%
Charts|News

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde gestern vor 3 Jahren bei 0,6313 USD gehandelt. Wenn man vor 3 Jahren 1.000 USD in POL investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1.584,11 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Die Investition hätte nun einen Wert von 126,26 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 20.06.2026 0,079703 USD wert war. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 87,37 Prozent.

Am 10.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,072279 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com