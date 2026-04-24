Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust ein Investment von vor 5 Jahren bedeutet hätte

Investition unter der Lupe

Bei einem frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Gestern vor 5 Jahren war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,3842 USD wert. Bei einer 10.000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 26.024,82 POL im Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,091789 USD), wäre das Investment nun 2.388,79 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 76,11 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,081819 USD und wurde am 12.04.2026 erreicht. Am 02.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net