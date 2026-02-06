DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8400 +1,6%Nas23.031 +2,2%Bitcoin60.160 +2,6%Euro1,1827 +0,1%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)
Performance des Investments

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

08.02.26 19:43 Uhr
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) gebracht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,2986 USD wert. Bei einer POL-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 334,87 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Das Investment hätte nun einen Wert von 32,73 USD, da sich der Wert von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 07.02.2026 auf 0,097752 USD belief. 2Damit hätte sich die Investition um 67,27 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,091771 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 12.02.2025 erreicht und liegt bei 0,3282 USD.

