Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet hätte

Anlage im Blick

Vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 21.03.2025 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,2052 USD. Bei einem Investment von 100 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 487,35 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert eines Coins am 21.03.2026 auf 0,095771 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 46,67 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 53,33 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 11.02.2026 bei 0,088865 USD. Bei 0,2897 USD erreichte der Coin am 02.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net