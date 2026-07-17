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Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte

19.07.26 19:43 Uhr
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Verlust eine Investition von vor 5 Jahren bedeutet hätte | finanzen.net

Vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,0808 USD -0,0003 USD -0,42%
Charts|News

Am 18.07.2021 kostete Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) 0,7952 USD. Bei einem Investment von 10.000 USD in POL zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 12.575,86 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der Wert eines Coins am 18.07.2026 auf 0,081095 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1.019,84 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 89,80 Prozent verringert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,068407 USD. Bei 0,2897 USD erreichte der Coin am 02.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com