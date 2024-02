Poodl Inu als nächster 10x Meme-Coin: So kann man mitmachen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ein neuer Meme-Coin auf Hundebasis hat gerade mit dem Vorverkauf begonnen, und Investoren unterstützen den Welpen mit einer IDGAF-Attitüde für 10x Gewinne.

Poodl Inu ($POODL) ist ein neuer Meme-Coin auf vier Beinen. Dieser möchte als Community-orientierter Meme-Token, der ein starkes Staking-Ökosystem integriert, das Tempo vorgeben und die Führung im Bullenmarkt 2024 übernehmen will.

Mit einem großen Marketingbudget und einer gut geplanten Roadmap wird Poodle Inu als der dümmste Hund seit $DOGE beschrieben und hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen außergewöhnlichen Aufschwung zu wiederholen.

Hier finden Anleger alles, was diese wissen müssen.

Poodl Inu sorgt im Meme-Coin-Rennen 2024 für Aufregung

Poodl Inu ($POODL) ist der neueste Meme-Token auf Hundebasis, die im Meme-Coin-Rennen 2024 für Aufsehen sorgt.

Ziel des Projekts ist es, bis Ende 2024 Marktführer im Bereich der hundebasierten Meme-Token zu werden und sich im Bullenmarkt 2025 als Anführer der Gruppe der hundebasierten Meme-Coins zu positionieren.

Poodle Inu hebt sich von seinen Mitbewerbern durch eine starke Community-orientierte Ausrichtung und ein einfaches, aber effektives Staking-Ökosystem ab.

Das Projekt basiert auf der Hunderasse Pudel mit einem urkomischen Meme-Design, um dem Meme-Coin-Sektor eine reife, lustige und verspielte Atmosphäre zu verleihen.

Der Vorverkauf hat gerade erst begonnen und gewinnt schnell an Fahrt, da die Investoren sich beeilen, sich im neuen Marktsegment zu positionieren.

Starker Staking-Mechanismus mit brillanten Tokenomics

Poodle Inu beinhaltet eine unkomplizierte und lohnende Einsatzstrategie.

Die Staking-Strategie soll so einfach sein, wie einem Hund das Apportieren beizubringen. Allerdings gibt Poodl Inu statt der Stöcke dicke Stapel an Prämien zurück.

Das Projekt implementierte eine einfache Staking-Funktion, um sicherzustellen, dass es keine versteckten Tricks oder Überraschungen gibt, und schuf so einen Weg zu einem passiven Einkommen, den jeder Hund verstehen kann.

Diejenigen, die $POODL im Vorverkauf kaufen, werden ihre Investition automatisch staken, sodass sie einen Stapel $POODL kaufen direkt erleben, wie dieser im Verlauf des Vorverkaufs durch Staking wächst.

Es gibt insgesamt 6,9 Milliarden US-Dollar POODL, eine Hommage an die legendären 69 Anspielungen.

Die Tokenomics soll sicherstellen, dass Poodle Inu über alles verfügt, was es braucht, um sich einen langfristigen Wettbewerbsvorteil im Meme-Coin-Bereich zu sichern.

Daher werden 50 Prozent des Token-Vorrats im Vorverkauf verkauft, wobei weitere 30 Prozent an den Staking-Zwinger geschickt werden, um Stake-Belohnungen bereitzustellen. Das bedeutet, dass 80 Prozent des gesamten Angebots der Community gewidmet sind, was es zu einem gemeinschaftsorientierten Unterfangen macht.

Von dem verbleibenden Angebot werden 10 Prozent an den „Dog Park“ geschickt, um den dezentralen Börsen Liquidität zuzuführen und so ein reibungsloses Handelsumfeld für Anleger zu gewährleisten. Die restlichen 10 Prozent sind für das Marketing vorgesehen und tragen dazu bei, dass Poodle INU in der gesamten Branche bekannt wird.

Roadmap bullisch für den Bull-Run 2025

Poodle Inu hat eine umfassende Roadmap geplant, damit das Projekt im Bullenmarkt 2025 an der Spitze steht.

Die Roadmap befindet sich in der ersten Phase, mit einem riesigen Interesse am Vorverkauf, um die Nachricht zu verbreiten und es jedem zu ermöglichen, mit dem Staking zu beginnen.

In Phase zwei will Poodle Inu damit beginnen, frühere Verluste für die Anleger abzubauen und Gewinne einzustreichen. Mit seinem Marketingplan wird das Projekt damit beginnen, den Token im Kryptoraum so weit wie möglich zu verbreiten.

Der Marketingplan sieht vor, das Poodle Inu-Projekt und das Maskottchen auf jeder Krypto-Website, jedem Influencer und jedem YouTube-Video in der Branche zu platzieren.

In dieser Phase wird auch der $POODL-Token zu einer Vielzahl von Börsen hinzugefügt.

In der dritten Phase für 2024 soll $POODL den Kult aufbauen und weiterhin mehr Benutzer anziehen.

Das Beste daran ist, dass $POODL mit einer niedrigen Marktkapitalisierung startet, sodass diejenigen, die sich früh positionieren, von den Preissteigerungen profitieren werden.

Jetzt bei POODL positionieren

Der Vorverkauf bietet die perfekte Gelegenheit, sich zu den möglicherweise niedrigsten Preisen bei $POODL zu positionieren.

Beim Vorverkauf wird eine steigende Preisstrategie angewendet, sodass die Kosten des Tokens in den folgenden Phasen steigen. Infolgedessen verlassen diejenigen, die früher positioniert sind, den Vorverkauf mit höheren nicht realisierten Erträgen.

Alles in allem: Wenn Anleger darauf gewartet haben, dass diesen Geld in den Schoß fällt, ist es mit Poodle Inu endlich soweit.

Zu Poodl INU

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.