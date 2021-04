Dogeday: Warum die Kryptowährung Dogecoin heute gegen den Trend haussiert

• Kryptocommunity will den 20. April als "Dogeday" etablieren• Kurzfristiges Preisziel: 0,69 US-Dollar• Dogecoin legt gegen den Trend zu

Am 20. April wird der "Weed Day", der "Welt-Marihuana-Tag" gefeiert. Zeitgleich gilt der Tag auch als inoffizieller " Elon Musk -Tag", was insbesondere auf Twitter mit dem Hashtag #ElonMuskDay gefeiert wird. Doch geht es nach einigen Kryptofans, könnte der Tag noch eine zusätzliche Bedeutung bekommen: Sie versuchen, den "Dogeday" zu etablieren und haben ein erklärtes Ziel für die Preisentwicklung der Spaß-Kryptowährung an diesem Tag.

Schafft es der Dogecoin über 1 US-Dollar?

Kurzfristig will man den Coin über die Marke von 0,69 US-Dollar treiben. Zahlreiche Memes wurden von der Dogecoin-Fangemeinde auf Twitter veröffentlicht, um die Community zum Dogecoin-Kauf zu animieren.





"Wir schaffen das, Dog-Armee", lautet unter anderem eine Durchhalteparole an die Krypto-Gemeinschaft:



Manche User zeigen sich sogar noch optimistischer und bringen die Marke von einem US-Dollar ins Spiel:



Dogecoin will be 1.0 by 4/20🚀🚀🚀 pic.twitter.com/dOYdfcQyvg - AsiaDoge (@DogeForever_888) April 18, 2021

Dogecoin steigt

Tatsächlich scheint die 1-Dollar-Marke aktuell noch deutlich zu ambitioniert zu sein, aktuell wird der Dogecoin bei Coinmarketcap um 0,38 US-Dollar gehandelt. Schaut man sich aber die Entwicklung der anderen Krypto-Assets an, wird deutlich, dass die Dogecommunity am 20. April auf der Erfolgsstraße fährt. Denn während etwa die weltgrößte Kryptowährung Bitcoin am Dienstag deutlich unter Druck gerät und auch andere digitale Coins am zweiten Handelstag der Woche kräftig an Boden verlieren, gewinnt der Dogecoin mehr als 417 Prozent an Wert.

Viele Kryptofans hoffen darauf, dass Tesla-Chef Elon Musk, der heute ebenfalls auf Twitter inoffiziell seinen eigenen Feiertag hat und der sich in der Vergangenheit diverse Male pro Dogecoin ausgesprochen und dem Preis der einst als Spaßwährung konzipierten Cyberdevise damit massiv auf die Beine geholfen hat, noch offiziell zum "Dogeday" äußern wird. Dies könnte der Währung zusätzlichen Schub verleihen.



