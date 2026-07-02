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Krypto-Fonds boomen trotz Kurssturz: Verstehen Anleger wirklich, was sie kaufen?

03.07.26 03:30 Uhr
Boom mitten im Krypto-Crash: Verstehen Investoren das Risiko von Bitcoin-ETFs & Co.? | finanzen.net

Mehr als 170 Krypto-Fonds sind in den USA zugelassen, sie verwalten Milliarden Dollar. Doch Morningstar warnt: Viele Produkte sind schwer zu durchschauen und das Risikoprofil variiert extrem.

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• Morningstar zählt rund 170 digitale Asset-Fonds in den USA
• In der Schwächephase 2026 verloren gehebelte Ether-Fonds bis zu 75 Prozent, während inverse Produkte teils um rund 80 Prozent zulegten
• Mehr als die Hälfte der deutschen Krypto-Anleger nutzte den Crash Anfang 2026 zum Nachkaufen

Produktflut bei Krypto-Fonds

Die Zahl der zugelassenen Krypto-Fonds in den USA ist in kurzer Zeit dramatisch gewachsen. Nachdem die US-Börsenaufsicht SEC im Januar 2024 Spot-Bitcoin-ETFs genehmigt hatte, also Fonds, die direkt Bitcoin halten und nicht nur Terminkontrakte, kamen in rascher Folge immer mehr neue Produkte auf den Markt. Allein in den ersten fünf Monaten des Jahres 2026 kamen mehr als 30 neue Fonds dazu, sodass die Gesamtzahl auf rund 170 stieg. Das verwaltete Vermögen liegt nach Morningstar-Daten knapp unter 100 Milliarden US-Dollar, was etwa der Hälfte des Höchststands von Ende 2025 entspricht, aber deutlich über den weniger als 40 Milliarden US-Dollar beim Start ins Jahr 2024 liegt. Das starke Angebotswachstum erschwert nach Einschätzung von Morningstar die Produktauswahl erheblich: Viele der Anbieter seien neu im Fondsgeschäft, und gleich klingende Produktnamen könnten völlig unterschiedliche Risikostrukturen verbergen.

Extreme Renditeunterschiede innerhalb der Kategorie

Im Jahr 2026 hat der Kryptomarkt bislang deutlich nachgegeben: Bitcoin und Ether verloren seit Jahresbeginn spürbar an Wert. Die Entwicklung innerhalb der von Morningstar definierten Kategorie für digitale Assets lag jedoch weit auseinander, und genau darin liegt das Verständnisproblem für viele Anleger. Während der Volatility Shares 2x Ether ETF (ETHU) und der ProShares Ultra Ether ETF (ETHT) als gehebelte Produkte rund 75 Prozent ihres Wertes verloren, legten inverse Produkte wie der ProShares Short Ether ETF (SETH) im selben Zeitraum um mehr als 40 Prozent zu. Der ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) erzielte sogar rund 80 Prozent Kursgewinn. Produkte, die im Namen alle das Wort "Ether" tragen, entwickelten sich also in entgegengesetzte Richtungen.

Morningstar unterscheidet grundsätzlich fünf Produktstrukturen innerhalb der Kategorie: Spot-Fonds, die den Kurs der jeweiligen Kryptowährung direkt abbilden, gehebelte Fonds, die tägliche Renditen multiplizieren, inverse Fonds, die bei fallenden Kursen gewinnen, Options-Einkommens-Fonds sowie Buffer-Fonds, die Verluste in einem bestimmten Rahmen abfedern, dafür aber die Kursgewinne deckeln. Diese strukturellen Unterschiede erklären, warum Produkte mit ähnlichen Namen sich vollkommen gegensätzlich verhalten können.

Kapitalströme zeigen anhaltende Nachfrage trotz Kursdruck

Die jüngsten Kapitalflüsse verdeutlichen, wie schnell sich die Stimmung im Krypto-Fondsmarkt drehen kann. Laut dem auf digitale Assets spezialisierten Vermögensverwalter CoinShares, verzeichneten entsprechende Anlageprodukte in der Woche bis zum 1. Juni 2026 Abflüsse von 1,67 Milliarden US-Dollar, die dritte negative Woche in Folge und der zweitgrößte Wochenabfluss des Jahres. Bitcoin-Produkte allein verloren 1,44 Milliarden US-Dollar, der höchste wöchentliche Abfluss des gesamten Jahres 2026. Die kumulierten Abflüsse über drei Wochen summierten sich auf 4,21 Milliarden US-Dollar. Das verwaltete Gesamtvermögen fiel auf 141 Milliarden US-Dollar, den niedrigsten Stand seit Anfang April. Als Haupttreiber nannte CoinShares geopolitische Risiken rund um den Iran, die jeden positiven Impuls durch Fortschritte beim US-Regulierungsrahmen CLARITY Act überwogen.

Deutsche Anleger kaufen im Crash nach

Auf Anlegerebene zeigt sich ein bemerkenswertes Verhaltensmuster. Laut dem Crypto Survey 2026 der globalen Strategieberatung Strategy&, dem Strategieberatungsarm von PwC, für den im März und April 2026 insgesamt 2.500 Privatanleger in den USA, Deutschland, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und den Niederlanden befragt wurden, hat mehr als die Hälfte der Anleger den Kurseinbruch zu Beginn des Jahres 2026 zum Nachkaufen genutzt. Mehr als 80 Prozent planen, ihre Allokation in digitale Assets in den nächsten zwölf Monaten weiter auszubauen. Buy-and-Hold führt mit 54 Prozent als beliebteste Strategie, Sparpläne folgen mit 50 Prozent, während Daytrading weiter an Bedeutung verliert. Zudem haben bereits 31 Prozent der befragten Anleger Stablecoins für grenzüberschreitende Zahlungen genutzt, was nach Einschätzung der Studienautoren zunehmend in Konkurrenz zu klassischen Banküberweisungen tritt. Bei der Auswahl einer Handelsplattform rangieren Vertrauenswürdigkeit und Sicherheit an erster Stelle.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: 3Dsculptor / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com

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