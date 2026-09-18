DAX 25.390 -1,3%ESt50 6.235 -1,4%MSCI World 4.922 +0,9%Top 10 Crypto 10,29 -0,1%Nas 26.418 +1,7%Bitcoin 68.027 +2,2%Euro 1,1464 -0,1%Öl 103,8 -1,0%Gold 4.367 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Prognose für Kryptosaison

XRP nach US-Wahl 2024 fast versiebenfacht: Kommt nach den Midterms die Ripple-Rally?

XRP nach US-Wahl 2024 fast versiebenfacht: Kommt nach den Midterms die Ripple-Rally?

Vor der US-Wahl 2024 dümpelte XRP vor sich hin, ehe der Kurs binnen Wochen kräftig anzog: Wiederholt sich das Muster bei den Midterms am 3. November?

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
64,446.46 CHF 1,437.84 CHF 2.28 %
Charts | News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
68,113.50 EUR 1,547.73 EUR 2.33 %
Charts | News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
58,521.71 GBP 1,327.81 GBP 2.32 %
Charts | News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
12,325,858.08 JPY 402,405.94 JPY 3.37 %
Charts | News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
78,083.60 USD 1,687.66 USD 2.21 %
Charts | News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
87.42 CHF 3.67 CHF 4.38 %
Charts | News
SOL/EUR (Solana-Euro)
92.39 EUR 3.91 EUR 4.42 %
Charts | News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
79.38 GBP 3.36 GBP 4.42 %
Charts | News
SOL/JPY (Solana-Yen)
16,719.27 JPY 870.52 JPY 5.49 %
Charts | News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
105.92 USD 4.37 USD 4.30 %
Charts | News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1.09 CHF 0.02 CHF 2.29 %
Charts | News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1.16 EUR 0.03 EUR 2.33 %
Charts | News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
0.99 GBP 0.02 GBP 2.33 %
Charts | News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
209.21 JPY 6.84 JPY 3.38 %
Charts | News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1.33 USD 0.03 USD 2.21 %
Charts | News
RLUSD/CHF (Ripple USD-Schweizer Franken)
0.83 CHF 0.00 CHF 0.11 %
Charts | News
RLUSD/EUR (Ripple USD-Euro)
0.87 EUR 0.00 EUR 0.17 %
Charts | News
RLUSD/GBP (Ripple USD-Britische Pfund)
0.75 GBP 0.00 GBP 0.15 %
Charts | News
RLUSD/JPY (Ripple USD-Yen)
157.91 JPY 1.84 JPY 1.18 %
Charts | News
RLUSD/USD (Ripple USD-US-Dollar)
1.00 USD 0.00 USD 0.00 %
Charts | News
CHF/SOL (Schweizer Franken-Solana)
0.01 SOL 0.00 SOL -4.19 %
Charts | News
CHF/XRP (Schweizer Franken-Ripple)
0.91 XRP -0.02 XRP -2.24 %
Charts | News
EUR/SOL (Euro-Solana)
0.01 SOL 0.00 SOL -4.23 %
Charts | News
EUR/XRP (Euro-Ripple)
0.87 XRP -0.02 XRP -2.28 %
Charts | News

  • XRP legte nach der US-Wahl 2024 binnen weniger Wochen um rund 580 Prozent zu
  • Ripple-Chef Garlinghouse gilt als Schlüsselfigur in Trumps Kryptopolitik
  • Vor den Midterms fließen fast 200 Millionen US-Dollar in Krypto-Kampagnen

Vor den mit Spannung erwarteten Midterms am 3. November richten Krypto-Anleger den Blick auf ein Muster aus dem Jahr 2024. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump zog die Kryptowährung XRP binnen weniger Wochen kräftig an, nachdem sie zuvor monatelang seitwärts gelaufen war. Aktuell notiert XRP bei 1,29 US-Dollar (-0,98 Prozent in den letzten 24 Stunden, Stand 17.09.2026), und unter Anlegern stellt sich die Frage, ob der bevorstehende Urnengang der Kryptowährung erneut Rückenwind verschafft.

Der Vorlauf: XRP im Wahljahr 2024

Im November 2024, wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl, notierte XRP noch bei rund 0,50 US-Dollar, nachdem ein langwieriger Rechtsstreit der US-Börsenaufsicht SEC gegen Ripple, das Unternehmen hinter dem Token, die Kryptowährung über weite Strecken des Jahres ausgebremst hatte. Nach Trumps Wahlsieg drehte die Stimmung: Bis Januar 2025 kletterte XRP auf 3,40 US-Dollar, ein Plus von rund 580 Prozent innerhalb weniger Wochen. Parallel dazu überschritt Bitcoin erstmals die Marke von 100.000 US-Dollar, und auch Solana markierte im Januar 2025 neue Rekordstände.

Ripple im Zentrum von Trumps Kryptoagenda

Ripple-Chef Brad Garlinghouse zählt laut The Motley Fool zu den regelmäßigen Gästen bei Krypto-Veranstaltungen im Weißen Haus, sein Konzept eines Blockchain-gestützten Zahlungssystems trifft bei führenden Vertretern der Trump-Regierung auf Zuspruch. Die Kryptobranche habe bis Anfang September 2026 rund 200 Millionen US-Dollar in die Wahlkämpfe kryptofreundlicher Kandidaten für die Midterms gesteckt, hieß es weiter - ein Hinweis darauf, wie viel aus Sicht der Branche auf dem Spiel steht.

Kursziele treffen auf ernüchternde Bilanz - sollten Anleger dennoch einsteigen?

Die britische Bank Standard Chartered beziffert ihr Kursziel für XRP bis zum Jahr 2028 auf 12,50 US-Dollar, was rechnerisch einer Steigerung auf das 10-Fache binnen 24 Monaten entspräche. Der bisherige Rekordstand liegt jedoch auch nach mehr als einem Jahrzehnt Handelshistorie bei nur 3,84 US-Dollar, und Kritiker verweisen darauf, dass XRP in der Vergangenheit wiederholt große Erwartungen geweckt, aber selten in vollem Umfang erfüllt hat.

Der nächste konkrete Prüfstein ist der 3. November 2026: Schneiden kryptofreundliche Kandidaten bei den Midterms gut ab, dürfte sich zeigen, ob Anleger XRP erneut zutrauen, das Muster aus dem Vorjahr zu wiederholen, oder ob die vorsichtige Seitwärtsbewegung anhält.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Wit Olszewski / Shutterstock.com

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.