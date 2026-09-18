XRP nach US-Wahl 2024 fast versiebenfacht: Kommt nach den Midterms die Ripple-Rally für Krypto-Anleger?

Prognose für Kryptosaison

18.09.26 03:12 Uhr

Vor der US-Wahl 2024 dümpelte XRP vor sich hin, ehe der Kurs binnen Wochen kräftig anzog: Wiederholt sich das Muster bei den Midterms am 3. November?

• Analysten wie Standard Chartered sehen für XRP ein Kursziel von 12,50 US-Dollar bis 2028, doch die Vergangenheit zeigt, dass große Erwartungen oft nicht erfüllt werden.

• XRP verzeichnete nach Donald Trumps Wahlsieg im Jahr 2024 einen Anstieg um rund 580 Prozent und erreichte im Januar 2025 einen Höchststand von 3,40 US-Dollar.

XRP legte nach der US-Wahl 2024 binnen weniger Wochen um rund 580 Prozent zu

Ripple-Chef Garlinghouse gilt als Schlüsselfigur in Trumps Kryptopolitik

Vor den Midterms fließen fast 200 Millionen US-Dollar in Krypto-Kampagnen

Vor den mit Spannung erwarteten Midterms am 3. November richten Krypto-Anleger den Blick auf ein Muster aus dem Jahr 2024. Nach dem Wahlsieg von Donald Trump zog die Kryptowährung XRP binnen weniger Wochen kräftig an, nachdem sie zuvor monatelang seitwärts gelaufen war. Aktuell notiert XRP bei 1,29 US-Dollar (-0,98 Prozent in den letzten 24 Stunden, Stand 17.09.2026), und unter Anlegern stellt sich die Frage, ob der bevorstehende Urnengang der Kryptowährung erneut Rückenwind verschafft.

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Der Vorlauf: XRP im Wahljahr 2024

Im November 2024, wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl, notierte XRP noch bei rund 0,50 US-Dollar, nachdem ein langwieriger Rechtsstreit der US-Börsenaufsicht SEC gegen Ripple, das Unternehmen hinter dem Token, die Kryptowährung über weite Strecken des Jahres ausgebremst hatte. Nach Trumps Wahlsieg drehte die Stimmung: Bis Januar 2025 kletterte XRP auf 3,40 US-Dollar, ein Plus von rund 580 Prozent innerhalb weniger Wochen. Parallel dazu überschritt Bitcoin erstmals die Marke von 100.000 US-Dollar, und auch Solana markierte im Januar 2025 neue Rekordstände.

Ripple im Zentrum von Trumps Kryptoagenda

Ripple-Chef Brad Garlinghouse zählt laut The Motley Fool zu den regelmäßigen Gästen bei Krypto-Veranstaltungen im Weißen Haus, sein Konzept eines Blockchain-gestützten Zahlungssystems trifft bei führenden Vertretern der Trump-Regierung auf Zuspruch. Die Kryptobranche habe bis Anfang September 2026 rund 200 Millionen US-Dollar in die Wahlkämpfe kryptofreundlicher Kandidaten für die Midterms gesteckt, hieß es weiter - ein Hinweis darauf, wie viel aus Sicht der Branche auf dem Spiel steht.

Kursziele treffen auf ernüchternde Bilanz - sollten Anleger dennoch einsteigen?

Die britische Bank Standard Chartered beziffert ihr Kursziel für XRP bis zum Jahr 2028 auf 12,50 US-Dollar, was rechnerisch einer Steigerung auf das 10-Fache binnen 24 Monaten entspräche. Der bisherige Rekordstand liegt jedoch auch nach mehr als einem Jahrzehnt Handelshistorie bei nur 3,84 US-Dollar, und Kritiker verweisen darauf, dass XRP in der Vergangenheit wiederholt große Erwartungen geweckt, aber selten in vollem Umfang erfüllt hat.

Der nächste konkrete Prüfstein ist der 3. November 2026: Schneiden kryptofreundliche Kandidaten bei den Midterms gut ab, dürfte sich zeigen, ob Anleger XRP erneut zutrauen, das Muster aus dem Vorjahr zu wiederholen, oder ob die vorsichtige Seitwärtsbewegung anhält.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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