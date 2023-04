PUBG Entwickler Krafton veröffentlicht Metaverse Blockchaingame Migaloo mit Naver Z

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das südkoreanische Gamestudio Krafton, welches den Battle Royale Shooter PUBG: Battlegrounds entwickelt hat, wird noch in diesem Jahr eine eigene Metaverse-Spieleplattform mit dem Namen Migaloo und aus der Zusammenarbeit mit Naver Z veröffentlichen. Was die Unternehmen genau geplant haben und inwiefern es sich von dem aktuellen Angebot an Metaversen unterscheidet, soll nun im folgenden Beitrag näher vorgestellt werden.

Metaverse Blockchaingame Migaloo von PUBG Entwickler Krafton und Naver Z

Für das neue Metaverse hat Krafton Inc. mit dem Augmented-Reality-Unternehmen Naver Z Corp., welches für die Social-Virtual-Reality-App Zepeto bekannt ist, ein Joint-Venture-Unternehmen gegründet.

Von diesem hält Krafton einen Anteil in Höhe von 85 % und Naver Z die verbleibenden 15 %. Das Joint-Venture hat den Sitz in den USA und kürzlich ein Investment in Höhe von 48 Mrd. KRW (rund 36,8 Mio. US-Dollar) in Migaloo vorgenommen.

Krafton wird in diesem Zusammenhang die Sandbox-Entwicklertools und die Blockchain entwickeln. Naver Z wird sich hingegen der Planung von Dienstleistungen und dem Aufbau von Partnerschaften widmen.

Das von dem AAA-Gamestudio entwickelte Metaversum soll dem Konzept Create-to-Earn (C2E) folgen. Bei diesem können die Nutzer ihre eigenen In-Game-Assets in Form von NFTs erstellen und handeln. Über die Verwendung von Non Fungible Tokens und eine Blockchain können dabei Transparenz, Sicherheit und Eigentumsrechte gewährleistet werden.

Das Ökosystem selbst soll aus drei Kernelementen bestehen. Dies sind die mobile soziale Plattform für Interaktionen der Avatare, die interaktive 3D-Welt mit Unreal Engine 5 und die Plattform für die Entwickler mit den von ihnen benötigten Tools.

Bisher wurden jedoch noch wenig Details über Migaloo veröffentlicht. Nach den ersten Andeutungen erinnert das Konzept jedoch an Minecraft und Roblox, welche jedoch um die NFTs ergänzt wurden.

Was ist Krafton Inc.

Bei Krafton Inc. handelt es sich um einen Verbund unterschiedlicher Gamestudios mit Sitz in Südkorea, welcher im Jahr 2007 gegründet wurde. Zu ihm gehören unter anderem PUBG Studios, Striking Distance Studios, Unknown Worlds, 5minlab, Bluehole Studio, Krafton Montréal Studio, RisingWings und Dreamotion. Insgesamt kommt das Unternehmen auf 3.000 Mitarbeiter aus neun Ländern, welche Titel wie PUBG: Battlegrounds, Castle Craft: World War, Subnautica, Moonbreaker, Tera und Toyclash herausgebracht haben.

Bereits vor dem neuen Metaverse Migaloo hat Krafton im Blockchainbereich eine Partnerschaft mit Solana Labs im März des Jahres 2022 aufgebaut. Durch diese sollen Games für das Solana-Netzwerk entwickelt werden. Allerdings wurden dazu bisher noch keine weiteren Informationen veröffentlicht.

Weitere neue Blockchaingames

Auf einem der spannendsten und nützlichsten Kryptosektoren mit den meisten Transaktionen im Blockchainbereich werden aktuell jedoch noch viele weitere Games veröffentlicht. Einige der neusten von ihnen werden nun im Folgenden vorgestellt:

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de und P2E-News.com.