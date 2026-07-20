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Rally voraus?

Ethereum vor neuem Schub? Arthur Hayes setzt erneut auf die Kryptowährung

23.07.26 10:17 Uhr
Nach Verlustverkauf: BitMEX-Gründer Hayes steigt erneut bei Ethereum ein - Kryptowährung vor dem Aufschwung? | finanzen.net

Arthur Hayes kauft erneut Ethereum. Gleichzeitig wächst die institutionelle Nachfrage - kommt jetzt der nächste Schub für ETH?

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  • Arthur Hayes kauft erneut Ethereum
  • Im Juni hatte Hayes 6.000 ETH mit rund 606.000 US-Dollar Verlust verkauft
  • Tom Lee sieht wachsende Wall Street-Akzeptanz als Treiber für Ethereum

Der BitMEX-Mitgründer Arthur Hayes hat seine Kaufserie bei Ethereum fortgesetzt und schickt damit erneut ein Signal an den Kryptomarkt. Wie On-Chain-Tracking-Daten auf der Plattform X zeigen, erwarb Hayes kürzlich weitere 644,34 ETH für rund 1,25 Millionen US-Dollar.

Der Kauf reiht sich in eine Serie von Zukäufen des BitMEX-Mitgründers ein und lenkt erneut Aufmerksamkeit auf das Narrativ rund um eine wachsende institutionelle Nachfrage nach der Kryptowährung. Für Beobachter der Szene ist es ein weiterer Datenpunkt in der Debatte, ob große, bekannte Adressen den nächsten Aufwärtszyklus bei Ethereum einleiten könnten.

Hayes baut sein Muster fort

Die aktuellen Käufe folgen auf eine deutliche Kehrtwende. Im Juni hatte Hayes noch 6.000 ETH verkauft und dabei laut BeInCrypto einen Verlust von etwa 606.000 US-Dollar realisiert. Bereits Anfang Juli änderte er seinen Kurs und stieg über mehrere Schritte wieder ein: Rund 1.939 ETH erwarb er damals in zwei offenbar außerbörslichen, OTC-ähnlichen Geschäften, nur wenige Wochen nach seinem Ausstieg. Inzwichen hat er über acht Tage hinweg insgesamt 3.270 EHT im GEsamtwert von rund 6,27 Millionen US-Dollar gekauft. Kritiker weisen laut dem Bericht darauf hin, dass Hayes wiederholt Token wie HYPE, ZEC und WLD öffentlich gelobt habe, bevor er sich anschließend von seinen Positionen getrennt habe. Dieses wiederkehrende Muster lässt auch die aktuelle Kaufserie in einem zwiespältigen Licht erscheinen.

Tom Lee sieht die Wall Street hinter Ethereum

Einige Marktbeobachter lesen die Häufung solcher Käufe als Zeichen für einen tieferen Wandel. Tom Lee, Chairman von Bitmine Immersion Technologies, argumentiert laut BeInCrypto, dass mittlerweile die Akzeptanz durch die Wall Street und nicht mehr rein kryptonative Spekulation das Wachstum von Ethereum treibe. Er verweist dabei auf BlackRocks tokenisierten BUIDL-Fonds sowie auf den Einsatz von ETH als Gas-Token in der Blockchain von Robinhood. Den Wandel bringt er auf den Punkt: "Anders als im Bärenmarkt 2022 baut die Wall Street heute auf Ethereum." Für die institutionelle These liefert das einen weiteren Baustein neben den Käufen von Hayes.

Staking-Rekord und ETF-Zuflüsse als Fundament

Die Staking-Daten liefern zusätzliche Substanz für die These. Laut CryptoQuant erreichte die Staking-Rate von Ethereum Ende Juni mit über 33 Prozent einen neuen Höchststand, deutlich mehr als noch vor einem Jahr. BlackRock trug dazu bei, indem der Vermögensverwalter seinen iShares Staked Ethereum ETF auflegte, der den Großteil seiner Bestände in Staking-Verträgen hält. Institutionelle Investoren und ETFs hielten im vergangenen Jahr mehr als 9 Prozent des gesamten Umlaufangebots von Ethereum, ein Anteil, der seither weiter gestiegen sein dürfte. Geoff Kendrick von Standard Chartered erklärte laut BeInCrypto im vergangenen Jahr, Ethereum-Treasuries zählten zu den stärksten institutionellen Kryptoinvestitionen überhaupt, vor allem wegen der Staking-Rendite und einer im Vergleich zu Bitcoin- und Solana-Treasury-Produkten stabileren Bewertung.

Ob die jüngste Kaufserie von Hayes tatsächlich eine langfristige Überzeugung hinter der institutionellen Ethereum-These widerspiegelt oder erneut ein kurzfristiger Trade ist, bleibt offen. Angesichts seines wechselhaften Musters aus Käufen und Verkäufen dürften die kommenden Tage und Wochen zeigen, ob der BitMEX-Mitgründer seine Position weiter ausbaut oder erneut aussteigt. Für Anleger lohnt sich ein Blick auf die On-Chain-Aktivität rund um Hayes' Wallets sowie auf weitere Signale institutioneller Adressen wie Bitmine Immersion Technologies oder BlackRock, die das Narrativ um Ethereum in den kommenden Wochen weiter prägen dürften.

Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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