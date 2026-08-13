Bitcoin-Reserve in Milliardenhöhe - Die Top 10 BTC-Treasuries
Eine strategische Bitcoin-Reserve ist ein Bitcoin-Bestand, den Regierungen, Unternehmen oder Institutionen als langfristigen Vermögenswert halten.
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Die Motive dafür reichen von der Absicherung gegen Inflation über die Diversifizierung von Vermögenswerten bis hin zur Stärkung der wirtschaftlichen Sicherheit. Dahinter steckt die Idee, Bitcoin ähnlich wie Gold oder Devisen als Reserve-Asset zu behandeln: Wegen seiner festen Obergrenze von 21 Millionen Coins und der durch das Halving vorhersehbaren Ausgabe gilt Bitcoin vielen als attraktive Absicherung gegen Kaufkraftverlust. Prominentestes Beispiel ist Strategy, das seit 2020 kontinuierlich Bitcoin kauft und trotz jüngster Verkäufe, dieses Jahr rund 169.000 BTC zugekauft hat.
Wer aktuell wie viel Bitcoin hält, zeigt das Ranking der zehn größten Bitcoin-Treasuries.
Markus Maier, Redaktion finanzen.net
Platz 11: Das Ranking
Wer weltweit die größten Bitcoin-Bestände auf der Unternehmensbilanz hält, zeigt das aktuelle Ranking von bitcointreasuries.net und Coinglass. Angeführt wird die Liste weiterhin klar von Strategy, doch auch Miner, ein Krypto-Börsenbetreiber und Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX tauchen unter den größten Haltern auf. (Stand 04.08.2026)
Quelle: bitcointreasuries.net, Coinglass / Bild: Bad Man Production / Shutterstock.com
Platz 10: Riot Platforms
Auf Platz zehn liegt der auf Bitcoin-Mining und Rechenzentren spezialisierte Infrastrukturbetreiber Riot Platforms mit 15.680 BTC im Wert von rund 1,019 Milliarden US-Dollar.
Quelle: bitcointreasuries.net, Coinglass / Bild: rafapress / Shutterstock.com
Platz 7: Strive
Für den Vermögensverwalter Strive reicht es für Rang sieben in dem Ranking der größten Bitcoin-Treasuries. Das Unternehmen nutzt die Ur-Kryptowährung als Maßstab für seine Kapitalallokation, mit 20.020 BTC im Wert von etwa 1,301 Milliarden US-Dollar.
Quelle: bitcointreasuries.net, Coinglass / Bild: Zapp2Photo / Shutterstock.com
Platz 5: Bitcoin Standard Treasury Company
Den fünften Platz sichert sich die Bitcoin Standard Treasury Company, die von Adam Back mitgegründet wurde. Das Unternehmen hält aktuell 30.021 BTC mit einem Gegenwert von etwa 1,951 Milliarden US-Dollar.
Quelle: bitcointreasuries.net, Coinglass / Bild: Sergei Babenko / Shutterstock.com
Platz 4: MARA
Knapp am Treppchen vorbeigeschrammt ist der Bitcoin-Miner und Rechenzentrumsbetreiber MARA. Mit einem Bitcoin-Bestand von 35.577 BTC im Wert von rund 2,311 Milliarden US-Dollar belegt das Unternehmen den vierten Platz der größten Bitcoin-Treasuries.
Quelle: bitcointreasuries.net, Coinglass / Bild: metamorworks / Shutterstock.com
Platz 3: Metaplanet
Japans erste börsennotierte Bitcoin-Treasury-Firma Metaplanet schnappt sich mit 43.000 BTC im Wert von etwa 2,792 Milliarden US-Dollar die Bronzemedaille.
Quelle: bitcointreasuries.net, Coinglass / Bild: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com
Platz 2: Twenty One Capital
Twenty One Capital ist das zweitgrößte Bitcoin-Treasury-Unternehmen mit einem Bestand von 43.514 BTC im Gegenwert von rund 2,825 Milliarden US-Dollar.
Quelle: bitcointreasuries.net, Coinglass / Bild: Igor Batrakov / Shutterstock.com
Platz 1: Strategy
Mit weitem Abstand steht Strategy an der Spitze: Das Unternehmen von Michael Saylor hält 842.138 BTC im Wert von etwa 54,671 Milliarden US-Dollar und bleibt damit das Unternehmen der größte Bitcoin-Halter unter den börsennotierten Firmen. Strategy hält damit rund 4 Prozent aller jemals existierenden Bitcoin.
Quelle: bitcointreasuries.net, Coinglass / Bild: Strategy
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