Bitcoin-Reserve in Milliardenhöhe - Die Top 10 BTC-Treasuries

KI-Nachrichtenüberblick

• Viele Anleger betrachten Bitcoin als Reserve-Asset zur Absicherung gegen Inflation, Diversifizierung und wirtschaftliche Sicherheit, ähnlich wie Gold oder Devisen.

• Aufgrund seiner festen Obergrenze von 21 Millionen Coins und dem vorhersehbaren Halving wird Bitcoin als Schutz vor Kaufkraftverlust angesehen.