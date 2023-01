Reich werden durch Kryptowährungen? Mit diesen 4 Coins wirds möglich - Gewinnpotenzial von 10.000 %

Jeder kennt die Geschichten von Kleinanlegern, die in den letzten Jahren mit Kryptowährungen reich geworden sind. Natürlich ist das eher die Ausnahme als die Regel. Aber nicht etwa, weil Kryptowährungen nicht regelmäßig um tausende Prozentpunkte steigen würden, sondern weil meistens das Timing beim Ein- und Ausstieg nicht passt. Kein Wunder, wer 100 % Rendite erzielt hat, kann sich natürlich schon freuen und ahnt oft nicht, dass beim Halten der Coins noch weitere tausende Prozente erzielt werden könnten. Deshalb wird oft zu früh verkauft. Viele Anleger haben aber auch einen zu kleinen zeitlichen Horizont, um die richtig großen Gewinne zu machen. Wenn es schnell gehen soll, sind ICOs oft das richtige Mittel. Hier können Coins noch vor dem Launch der jeweiligen Projekte gekauft werden und direkt im Anschluss schon um ein Vielfaches ansteigen. Natürlich nur, wenn die Idee dahinter stimmt. Die nachfolgenden Vorhaben könnten alle den Markt, auf dem sie sich positionieren, nachhaltig verändern und bringen damit das Potenzial mit, innerhalb kürzester Zeit enorm anzusteigen.

Fight Out (FGHT)

Bei Fight Out handelt es sich um ein Move 2 Earn Projekt der nächsten Generation. Hier zielt man nicht wie bei bisherigen Apps nur auf Läufer ab, hier begleitet man den User ins Fitnessstudio. Mit einem Avatar-NFT, den man zu beginn mintet, bewegt man sich durch das Metaverse. Dort kann man auch Herausforderungen annehmen und so REPS verdienen. Um bessere Chancen beim Meistern der Challenges zu haben, kann man seinen Avatar-NFT entwickeln. Das Geniale daran: Der Charakter im Metaverse entwickelt sich mit den Fortschritten der realen Person. Wer stärker werden will, muss in der realen Welt ins Fitnessstudio und so seine Figur entwickeln.

Um im Metaverse mehr Ausdauer zu haben, bedarf es auch in der realen Welt mehr Ausdauertraining. Damit geht das Team hinter Fight Out einen komplett neuen Weg und könnte nicht nur führend im Move 2 Earn Sektor werden, sondern auch die komplette Fitnessbranche revolutionieren. Das sehen auch die Investoren so: Weit mehr als 3 Millionen Dollar wurden durch den Vorverkauf des FGHT-Tokens inzwischen umgesetzt. Aktuell erhält man einen FGHT noch für 0,0166 USDT. Im April soll der Coin um 0,033 USDT an den Kryptobörsen gelistet werden. Das bedeutet für Investoren der ersten Stunde einen Buchgewinn von rund 100 % und nach dem Listing ist hier noch deutlich mehr möglich. Analysten gehen von einem x100 Potenzial aus. Das würde einen Anstieg von 10.000 % bedeuten.

Calvaria Duels of Eternity (RIA)

Calvaria – Duels of Eternity ist ein NFT-Sammelkartenspiel, bei dem man im Play 2 Earn Modus den RIA-Token verdienen kann. Zu Beginn entscheidet man sich, welcher der 3 dunklen Armeen man sich anschließen möchte und bildet seine Kreaturen für den Kampf gegen andere Spieler aus. Am NFT-Marktplatz können auch stärkere Kraturen gekauft, oder eigene zum Verkauf angeboten werden. Calvaria wird aber auch in einer kostenlosen Version für Spieler angeboten, die noch über keinerlei Erfahrung auf dem Kryptomarkt verfügen. Zudem wird es neben einer PC-Version auch eine mobile Version geben.

Damit könnte das Spiel schon bald äußerst bekannt werden und so den Kurs des RIA-Tokens noch extrem in die Höhe treiben. Der RIA kann noch für wenige Tage im Presale gekauft werden, bevor er an den ersten Kryptobörsen gehandelt wird und hier noch deutlich im Preis ansteigen kann. Dass der Coin sich schon jetzt großer Beliebtheit erfreut, erkennt man daran, dass der RIA inzwischen mehr als 144 Millionen Mal verkauft wurde. Damit sind nur noch 6 % der Coins verfügbar.



Meta Masters Guild (MEMAG)

Meta Masters Guild wird eine Web 3 Mobile Gaming Plattform. Hier möchte man wieder weg vom reinen “Play to Earn” und hin zum “Play and Earn”. Was das bedeutet? Die Entwickler sind der Meinung, dass Play 2 Earn Games – wie der Name schon sagt – nicht unbedingt wegen dem Spielspaß, sondern wegen dem Coin-Earning gespielt werden. Das Gameplay ist oft nicht ausgereift und wenn die Coins hinter den Games nichts wert sind, bleiben die Nutzer auch aus, da das Spielgeschehen alleine nicht ausreicht, um User bei Laune zu halten. Bei Meta Masters Guild will man Spiele entwickeln, die in erster Linie wegen dem Gameplay gespielt werden und bei denen das Earning nur zur Nebensache wird.

So bleiben Spieler auch auf der Plattform, wenn der MEMAG nicht hoch im Kurs steht. Die Ironie dabei ist, dass gerade deswegen der MEMAG scheinbar sehr hoch im Kurs stehen wird. Denn der Presale schreitet mit riesigen Schritten voran. Hier wurden innerhalb kürzester Zeit mehr als 900.000 Dollar umgesetzt. Derzeit erhält man einen MEMAG noch für 0,010 USDT – in wenigen Tagen wird der Preis auf 0,013 USDT angehoben. Für all, die noch vor der Erhöhung einsteigen, bedeutet das einen Buchgewinn von 30 %. In weiteren Schritten wird der Preis noch öfter angehoben. Wer also jetzt noch investiert, wird bis zum Listing schon mit einem ordentlichen Buchgewinn belohnt, hat aber nach dem Listing das Potenzial, noch deutlich höhere Renditen zu erzielen.

C+Charge (CCHG)

Das Team hinter C+Charge setzt auf einen Megamarkt: Die Elektromobilität. Genauer gesagt möchte man sich dem größten Problem stellen, das die E-Mobilität mit sich bringt: Dem Ausbau der Lade-Infrastruktur. Um die Klimaziele zu erreichen, ist das Ende der Verbrennermotoren schon längst beschlossen. Jedoch gibt es noch bei weitem nicht genug Ladesäulen. C+Charge möchte diese nicht nur ausbauen, sondern auch die Zahlung an den Säulen vereinheitlichen. Als wäre das nicht schon eine funktionierende Geschäftsidee, geht das Team hier noch einen Schritt weiter.

Mit der Blockchain-Technologie soll es möglich sein, die Emissionsgutschriften, die man für das Laden eines Elektrofahrzeuges erhält, direkt an die Fahrzeugbesitzer zu übertragen. Bisher landen diese bei den Autoherstellern und den Betreibern der Ladestationen, die damit ein Vermögen verdienen. Wenn die Emissionsgutschriften mit C+Charge direkt bei den Fahrern ankommen, können diese für jede Ladung bares Geld zurückbekommen. Das macht den CCHG zu einem Token, der in Zukunft noch enormes Wachstumspotenzial hat. Derzeit erhält man den CCHG im Presale für 0,013 USDT. Im nächsten Schritt wird der Preis auf 0,0165 USDT angehoben. In kurzer Zeit wurden mehr als 350.000 Dollar gesammelt und schon am 31. März 2023 soll der Coin an der ersten Exchange gelistet werden, wo er dann noch deutlich im Preis ansteigen kann.

Über den Autor: Manuel Lippitz ist Unternehmer und Investor seit mehreren Jahren. Nach einigen erfolgreichen Firmengründungen gewann das Investieren in unterschiedlichste Assets für ihn immer mehr an Bedeutung. Auf seinem Immobilienblog schreibt er über das Leben als Vermieter und mit der Inbetriebnahme der ersten eigenen Miningstationen im Jahr 2020 konzentrierte er sich immer mehr auf Kryptowährungen & NFTs, sowie die Möglichkeiten, die damit einhergehen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.