Reich werden im Krypto Bärenmarkt? Experte zeigt, wie er es macht

Der Kryptomarkt bleibt weiterhin von Unsicherheit geprägt. Bitcoin arbeitet sich erneut an die Marke von 70.000 US-Dollar heran, nachdem der Kurs zuvor eine deutliche Korrektur vom Allzeithoch hinnehmen musste. Auch viele Altcoins können derzeit keine klare Aufwärtsdynamik entwickeln, weshalb in sozialen Netzwerken zunehmend wieder über einen möglichen Bärenmarkt diskutiert wird. Während zahlreiche Marktteilnehmer weiterhin mit fallenden Kursen rechnen, weisen einige Analysten darauf hin, dass gerade solche Phasen langfristig die besten Chancen für den Vermögensaufbau bieten können.

ETF-Sparpläne gewinnen an Bedeutung

Der Krypto-Experte von Rundumbitcoin, der in der Vergangenheit mehrfach mit treffsicheren Einschätzungen aufgefallen ist, betont in seinem aktuellen Video vor allem einen langfristigen Ansatz. Statt auf schnelle Gewinne zu spekulieren, erklärt er seiner Community, warum regelmäßige Investitionen über ETF-Sparpläne für viele Anleger ein stabilerer Weg zum Vermögensaufbau sein können. Der große Vorteil liege vor allem in der psychologischen Entlastung. Durch fixe monatliche Investitionen entfällt der Druck, den perfekten Einstiegszeitpunkt finden zu müssen.

Er verweist außerdem auf Untersuchungen, die zeigen, dass Anleger mit automatisierten Sparplänen oft disziplinierter investieren und im Durchschnitt sogar höhere Sparquoten erreichen. Wer regelmäßig investiert, könne Marktschwankungen besser ausgleichen und langfristig häufig bessere Ergebnisse erzielen als mit punktuellen Einmalanlagen.

Gleichzeitig bleibt er trotz seines positiven Blicks auf ETFs optimistisch für den Kryptomarkt und geht davon aus, dass eine Erholung nicht allzu fern sein könnte. Dennoch sei Diversifikation für den langfristigen Vermögensaufbau wichtiger denn je. Die letzten Monate hätten laut dem Analysten deutlich gezeigt, wie wichtig eine breite Portfolioaufstellung ist.

Viele Anleger versuchen auch, innerhalb des Kryptomarktes zu diversifizieren, indem sie mehr auf Altcoins setzen, wobei die meisten in den letzten Monaten schlechter als Bitcoin gelaufen sind. Anders ist das allerdings bei Bitcoin Hyper ($HYPER). Hier ist die Nachfrage explodiert.

Bitcoin Hyper zieht verstärkt Aufmerksamkeit auf sich

Bei Bitcoin Hyper handelt es sich nicht nur um einen neuen Token, sondern um eine Layer-2-Lösung, die Bitcoin um zusätzliche Funktionen erweitern soll. Ziel ist es, die Geschwindigkeit und Effizienz von Bitcoin-Transaktionen zu erhöhen und gleichzeitig den Zugang zu DeFi-Anwendungen zu ermöglichen. Dadurch könnten Bitcoin-Besitzer künftig auch von Anwendungen wie Lending, Staking oder Yield-Strategien profitieren – Bereiche, die bislang eher anderen Blockchains vorbehalten waren.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Der native $HYPER-Token spielt dabei eine zentrale Rolle innerhalb des Ökosystems und wird unter anderem für Transaktionsgebühren und Liquidität benötigt. Aktuell befindet sich der Token noch im Vorverkauf, was frühen Investoren einen Einstieg zu festen Konditionen ermöglicht. Das Interesse ist schon jetzt extrem hoch. Bereits jetzt wurde ein beträchtlicher Betrag im Presale eingesammelt, was viele Marktbeobachter als Zeichen für eine mögliche Kursexplosion nach dem Börsenlisting sehen. Mit jeder Preisstufe steigt der Einstiegspreis, wodurch frühe Käufer bereits vor dem Börsenstart erste Buchgewinne erzielen könnten.

