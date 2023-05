Render Token Kursprognose 2023 - Warum steigt RNDR so stark?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Seit Jahresbeginn hat der Render Token eine der beeindruckendsten Rallys am gesamten Kryptomarkt hingelegt. Dabei zählt der Token allein in der letzten Woche zu den stärksten Kursgewinnern unter den Top 100 der größten Kryptowährungen, mit einem Anstieg von über 40 %. Auch am heutigen Tage ist RNDR nach KAVA einer der stärksten Gewinnern mit einem Kursanstieg von 10,29 %. Was der Render Token ist und zu dieser beeindruckenden Performance geführt hat sowie alles über die RNDR Kursprognose 2023, wird nun im Folgenden behandelt.

Was ist Render Token (RNDR)?

Render Token (RNDR) ist ein Computing-Netzwerk, das im Jahr 2009 von OTOY gegründet und 2017 eingeführt wurde. Es ermöglicht die Vermietung von GPUs (Graphic Processing Units), auch bekannt als Grafikkarten. Das Netzwerk findet Anwendung in verschiedenen Bereichen wie Medien, Industrie, Augmented Reality, Mixed Reality, Gaming, Medizin und Virtual Reality. Das Angebot kann mit verschiedenen Videobearbeitens-Plug-ins von Adobe Premiere, Software von Apple und anderen Programmen genutzt werden.

Für die Nutzung werden beim Hochladen die Dateien gehasht und in Stücken an die Nodes gesendet, um das Rendering durchzuführen. Währenddessen werden Belohnungen in RNDR-Token auf einem Treuhandkonto hinterlegt und nach manueller Überprüfung durch den Künstler an die Node-Betreiber freigegeben. Zur Sicherheit werden alle Dateien mit einem Wasserzeichen versehen, das erst nach erfolgreicher Zahlung entfernt wird.

Künstler verwenden den auf der Ethereum-Blockchain betriebenen Render Token, um die Rechenleistung der GPUs, die von den Grafikkarten-Anbietern bereitgestellt wird, zu nutzen. Diese Dienstleistungen können ausschließlich mit dem Render Token bezahlt werden, was einen konkreten Anwendungsfall für den Token schafft.

Was hast Render Token (RNDR) in letzter Zeit bewegt?

Im Folgenden findet sich eine Auflistung mit den wichtigen Nachrichten, welche in der vergangenen Zeit einen Einfluss auf den Render Token hatten:

Render Network veröffentlicht Bericht für Q4 2022 bis Q1 2023

The Render Network’s quarterly stats for Q4 2022-Q1 2023 have been released for the community to review trends and growth.



Here are the key highlights of the post: — Render Network | RNDR (@RenderToken) May 3, 2023

Die Render Network Foundation hat kürzlich ein Update zu den Nutzungsmetriken der letzten beiden Geschäftsquartale veröffentlicht. Die Nutzung des Render Network blieb während des gesamten ersten Quartals 2023 stabil, wobei insgesamt 2.119.813 Frames gerendert wurden, was einem Wachstum von 2 % gegenüber dem vierten Quartal 2022 entspricht.

Insbesondere im März 2023 verzeichnete das Netzwerk einen Anstieg der Aktivitäten, wobei 840.804 Frames gerendert und 235.955 RNDR verteilt wurden. Dies entspricht einem Anstieg von 15 % bzw. 29 % gegenüber den Zahlen im Dezember 2022. Diese Zunahme führte zu einer insgesamt höheren Nutzung im ersten Quartal 2023 im Vergleich zum vierten Quartal 2022.

Render Network Foundation verbessert Dezentralisierung und Netzwerkwachstum

The aim of recently published "Growing the Render Network Community through RNP-003: Resource Acquisition and Allocation for Core Team and Grants" Medium post is to shed light on:



• The background of Render Network's creation

• The drive towards decentralization

• The role of… — Render Network | RNDR (@RenderToken) April 18, 2023

Die Render Network Foundation hat am 18. April die Kontrolle über die Render Network Repositories und die Marke übernommen, was einen Schritt in Richtung Dezentralisierung und Community-Governance darstellt. Die Render Network Foundation strebt an, ihre unabhängigen Ressourcen auszubauen und den Einfluss von OTOY zu verringern, während OTOY weiterhin als Sponsor teilnehmen kann. Der Vorschlag RNP-003 umfasste dabei eine Ressourcenzuweisung zur Erhöhung der Dezentralisierung und des Besitzes.

Abstimmung über Wechsel zu Solana

3/ Results: We had 228 responses to the Community Sentiment Polling. The top vote was @Solana with 54.8% of the vote. The 2nd place was @Polygon with 14%. — Render Network | RNDR (@RenderToken) March 3, 2023

Die Abstimmung über Render Network und den Wechsel zum Solana-Netzwerk war ein bedeutender Schritt für die Community. Render Network ist das erste Blockchain-GPU-Rendering-Netzwerk und 3D-Marktplatz, das auf der Suche nach einer effizienten und skalierbaren Lösung war, um die Bedürfnisse der wachsenden Benutzerbasis zu erfüllen. Die Entscheidung, zu Solana als Layer-1-Netzwerk zu wechseln, wurde durch eine Community-Snapshot-Abstimmung getroffen.

Render Network strebt danach, Echtzeit-Rendering und interaktive holografische Streams anzubieten, was eine dynamische Aktualisierung des Zustands in Echtzeit und On-Chain erfordert. Mit Rust als Programmiersprache kann Render Network sowohl Hochleistungscodes für GPUs als auch Smart Contracts entwickeln. Die Solana-Blockchain bietet eine hohe Durchsatzkapazität, geringe Latenz und die Möglichkeit, sowohl C++ als auch Rust in Smart Contracts umzuwandeln. Die Entscheidung wurde nach einer gründlichen Prüfung und in Zusammenarbeit mit der Community getroffen.

Render Token (RNDR) Kursprognose 2023

Der Render Token (RNDR) hat es innerhalb der letzten 2 Monate von Platz 84 auf Platz 45 der größten Kryptowährungen auf CoinMarketCap geschafft. Dabei kommt das Projekt derzeit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von mehr als 649,35 Mio. US-Dollar. Von den insgesamt 536.870.912 RNDR befinden sich bereits 98,90 % im Umlauf, sodass keine starke Inflation mehr befürchtet werden muss. Denn innerhalb der letzten 15 Monate wurden die Anzahl von 231.614.456,7 auf 530.962.614,98 RNDR um 129,24 % erhöht.

Ähnlich positiv hat sich auch der RNDR Kurs trotz der besonders hohen Inflation entwickelt, was noch einmal umso beachtlicher ist. Während der Render Token zu Jahresbeginn noch für 0,403 US-Dollar erhältlich war, liegt der Preis mittlerweile schon 573,45 % höher bei 2,715 US-Dollar. Dabei wurde erst am 21. März das Jahreshoch ausgebildet. Bis zum Allzeithoch bei 7,7982 US-Dollar sind es vom aktuellen Niveau jedoch noch immer 187,23 %.

Besonders bemerkenswert an der Entwicklung des Render Tokens ist dabei das tägliche Handelsvolumen. Denn während dieses beim Allzeithoch nur bis maximal 292,47 Mio. US-Dollar kam, wurde in diesem Jahr mit 303,38 Mio. US-Dollar ein neuer Rekord aufgestellt. Zudem konnten in diesem Jahr über eine längere Zeit wesentlich höhere Handelsvolumina verzeichnet werden, als zuvor. Dies deutet auf ein gesteigertes Interesse hin, was auch auf die Implementierung von Apple zurückzuführen ist.

Der RNDR Kurs hat nun das 23,6er-Fibonacci-Level des Abwärtstrends bei 2,2904 US-Dollar überschritten und konnte das Niveau halten. Dies deutet tendenziell auf weitere Kursanstiege hin. Für die Bullen liegen dabei die nächsten wichtigen Widerstände bei 2,97453, 3,31393 und 3,5419 US-Dollar. Für die Bären befinden sich wichtige Unterstützungen bei 2,2904, 1,8392 und 0,8167 US-Dollar.

