Revolutionäres Layer-2-Netzwerk von Coinbase startet Testnet

Nun hat auch Coinbase ein eigenes Netzwerk gestartet, um somit die Verbreitung von Kryptowährungen noch weiter voranzutreiben. Was es mit der neuen Blockchain auf sich hat und von ihr zu erwarten ist, wird im folgenden Beitrag näher vorgestellt.

Testnet für Coinbase Layer-2 gestartet

1/ We’re excited to announce @BuildOnBase.



Base is an Ethereum L2 that offers a secure, low-cost, developer-friendly way for anyone, anywhere, to build decentralized apps.



Our goal with Base is to make onchain the next online and onboard 1B+ users into the cryptoeconomy. pic.twitter.com/RmwZFJzGGs — Coinbase (@coinbase) February 23, 2023

Am 23. Februar hat Coinbase als eine der größten Kryptobörse bekannt gegeben, dass sie das Testnet ihrer eigene Layer-2 launcht. Die Blockchain soll mit Ethereum abgesichert, aber auch mit anderen L1- und L2-Chains interoperabel sein. Zudem integriert das Netzwerk die bewährten Praktiken von Coinbase.

Allerdings soll das offene Ökosystem mit dem Namen Base keinen eigenen Token haben, sondern stattdessen Ethereum für die Zahlungen der Transaktionskosten verwenden.

Entwickelt wurde das Netzwerk mit Optimism OP Stack. Dabei tritt das Unternehmen Coinbase als einer der Kernentwickler von OP Stack bei, welches ein Projekt für Entwicklertools von der Blockchain von Optimism sind. Dabei will Coinbase eine florierende Gemeinschaft mit anderen Entwicklern aufbauen.

Durch Base sollen alle Nutzer überall eine einfache, sichere und preiswerte Möglichkeit zur Entwicklung von dApps erhalten. Dabei können diese aber auch gaslose Transaktionen für ihre dApps auf der Blockchain nutzen.

Die Entwickler profitieren von den 110 Mio. verifizierten Nutzern und 80 Mrd. US-Dollar Assets von Coinbase. Die Kryptobörse hat sich für Base das Ziel gesetzt, dass onchain das neue online wird sowie mehr als 1 Mrd. Nutzer in die Kryptowirtschaft gezogen werden.

Schon jetzt können Entwickler mit dem RPC-Testnet-Endprodukt ihre eigenen Projekte aufbauen oder einen Node-Anbieter zwischen QuickNode, Infura und Blockdaemon auswählen.

Bei der Entwicklung der Blockchain kann Coinbase von den Erfahrungen profitieren, welche die Kryptobörse innerhalb der letzten Dekade bei der Erstellung von Kryptoprodukten gesammelt hat. In diesem Zusammenhang soll die Blockchain schrittweise dezentralisiert werden.

Die Aktie konnte in diesem Zusammenhang am heutigen Tage um 2,32 % auf 57,26 Euro ansteigen.

Alternative für Coinbase Layer-2

