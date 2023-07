„Rich Dad Poor Dad“ Autor prognostiziert, dass Bitcoin 120.000 $ erreicht: BTC könnte auch TOADS zu neuen Höhen führen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungsexperten und Investoren haben sehnsüchtig auf den nächsten großen Schritt für die weltweit führende Kryptowährung, Bitcoin, gewartet. Vor kurzem hat eine Prognose des angesehenen Bestsellerautors „Rich Dad Poor Dad“, Robert Kiyosaki, die Finanzwelt erschüttert.

Robert Kiyosaki, ein Verfechter der finanziellen Bildung und erfolgreicher Unternehmer, prognostiziet mutig, dass der Wert von Bitcoin die beeindruckende Marke von 120.000 Dollar erreichen wird. Dies dürfte dann auch eine potenzielle Welle für alternative Kryptowährungen auslösen, insbesondere für DigiToads (TOADS).

Der Wertanstieg von Bitcoin wird DigiToads in ungeahnte Höhen befördern

Wenn man den Kryptowährungsmarkt schon lange beobachtet hat, weiß man, dass der Wert von Bitcoin oft das Trading-Volumen aller anderen Coins beeinflusst. Steigt der Bitcoin-Preis, folgen in der Regel die Altcoins diesem Trend, und wenn der Bitcoin-Preis sinkt, fallen auch die Altcoins.

Daher wird erwartet, dass der erwartete Preisanstieg der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung zu einem noch größeren Wachstum für die bereits aufstrebende DigiToads-Community führen wird. DigiToads ist ein neues Projekt im Bereich der Meme-Coins, das den Kryptowährungsmarkt im Sturm erobert hat. Das Ziel von DigiToads ist es, einen Coin einzuführen, der über die Schaffung einer robusten Community von Unterstützern hinausgeht. Die Plattform bietet ein Metaverse, Play-to-Earn-Gaming, NFT Staking und eine Bildungsplattform.

Das DigiToads Metaverse, The Swamp, wurde entwickelt, um das reale Leben zu imitieren und Toad-Liebhabern die Möglichkeit zu bieten, sich in einer starken Community von Gleichgesinnten zu engagieren, die bereit sind, voneinander zu lernen und die DigiToads-Plattform gemeinsam weiterzuentwickeln. TOADs-Trader erhalten auch Zugang zu einem Spiel namens Toad Cade, bei dem sie digitale Kröten sammeln und pflegen, um sich auf die monatliche Kampfperiode vorzubereiten. Die Spieler, deren Kröten als Sieger hervorgehen, werden mit 50 % der aus den Käufen im Spiel erzielten Gewinne belohnt.

Der Staking-Pool wurde entwickelt, um NFT-Inhabern ein passives Einkommen zu ermöglichen und gleichzeitig ihre Unterstützung für die DigiToads-Plattform zu zeigen. Hier wird der Staking-Pool durch einen Teil der Gebühren finanziert, die für jede TOADS-Transaktion erhoben werden, wodurch ein Kreislauf entsteht, der die treuesten DigiToads-Trader belohnt.

DigiToads befindet sich derzeit in der Phase 9 des Vorverkaufs und hat bereits über 6,2 Millionen Dollar durch den Verkauf von mehr als 364 Millionen Tokens eingenommen. Angesichts der erwarteten Steigerung des Toads-Token-Preises auf 0,05 Dollar in den nächsten Tagen ist dies der beste Zeitpunkt, um am Vorverkauf teilzunehmen.

Robert Kiyosaki sagt voraus, dass Bitcoin 120.000 Dollar erreichen wird

Robert Kiyosaki, ein einflussreicher Autor, der für sein persönliches Finanzbuch „Rich Dad Poor Dad“ bekannt ist, hat eine kühne Vorhersage bezüglich der Zukunft von Bitcoin gemacht. Laut Kiyosaki hat Bitcoin das Potenzial, bald auf erstaunliche 120.000 Dollar zu steigen.

Denn Kiyosakis Vorhersage fiel mit den Vorbereitungen der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika) zur Einführung einer neuen, durch Gold gedeckten Coin zusammen.

Kiyosaki nutzte nun Twitter, um seine Erkenntnisse mit seiner großen Fangemeinde von über 2 Millionen Nutzern zu teilen. Er wies auf die bevorstehende Einführung einer goldgedeckten Währung durch die BRICS-Staaten hin und deutete an, dass diese Entwicklung negative Auswirkungen auf den US-Dollar haben und möglicherweise zu dessen Abwertung führen könnten.

Zudem ist Kiyosaki, der weithin für sein Fachwissen über persönliche Finanzen und Anlagestrategien bekannt ist, seit mehreren Jahren ein Befürworter von Kryptowährungen. Seine jüngste Vorhersage ist der Höhepunkt seiner konsequenten Unterstützung für Bitcoin und seines Glaubens an dessen disruptives Potenzial in der globalen Finanzlandschaft.

Mit seiner Erfolgsbilanz in der Finanzberatung hat die Empfehlung das Interesse am Kryptowährungsmarkt neu entfacht, insbesondere bei denjenigen, die eine hohe Rendite für ihre Investitionen anstreben.

Fazit

Während Bitcoin immer mehr Anerkennung im Mainstream findet und institutionell angenommen wird, heizt Kiyosakis Vorhersage die laufende Debatte über seinen wahren Wert und seine zukünftige Entwicklung an. Während einige skeptisch bleiben, gibt es eben auch eine wachsende Zahl einflussreicher Stimmen, die Bitcoin als eine revolutionäre Chain sehen, die in der Lage ist, das traditionelle System umzugestalten.

Wenn Kiyosakis Vorhersage zutrifft, könnte der Aufstieg von Bitcoin einen Dominoeffekt auslösen, der TOADs und andere alternative Coins in ungeahnte Höhen von Wert und Anerkennung katapultiert.

DigiToads Vorverkauf besuchen

Minte DigiToads NFTs hier

DigiToads NFTs auf OpenSea kaufen

Werden Sie Mitglied der Gemeinschaft