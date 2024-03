Ripple Kurs Prognose: 1 US-Dollar schon nächsten Monat?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ripple ist eine der hart umkämpftesten Kryptowährungen am Markt, birgt aber dennoch ein außerordentlich hohes Potenzial in sich. An dieser Stelle ist es kein Wunder, dass der Kurs in den letzten Wochen deutlich anstieg, im gleichen Atemzug wie der Bitcoin. Aber wie geht es weiter nach der Korrekturbewegung in den letzten Tagen? Kann Ripple in die Aufwärtsrallye in den nächsten Wochen zurückfinden und sogar bis auf 1 US-Dollar steigen?

11,5 Prozent Rendite in einem Monat

Blickt man auf das aktuelle Kurschart von Ripple, dann notiert der Token bei einem Kurs von 0,61 US-Dollar und damit ziemlich genau 11,5 Prozent über dem vor einem Monat. In den letzten Tagen ging es allerdings für Ripple in Richtung Süden, nachdem zu Beginn des Monats ein Zwischenhoch bei 0,74 US-Dollar erreicht werden konnte. An den Kurs aus Mitte Juli von 0,82 US-Dollar konnte allerdings noch nicht angeknüpft werden, als Ripple einen wichtigen Sieg gegen die SEC erzielen konnte. Doch was führt derzeit für die Kursverluste am Markt?

Für die Verluste von Ripple ist insbesondere der Bitcoin verantwortlich, der in den letzten Tagen selbst erhebliche Verluste zu verzeichnen hatte und zugleich den gesamten Kryptomarkt nach unten zog. Nachdem ein neues Allzeithoch erreicht werden konnte, ging es deutlich bergab. Einer der Treiber für die erheblichen Verluste ist die Tatsache, dass eine Vielzahl von Investoren zunehmend ihre Gewinne auslösen, welche über die letzten Wochen und Monate hinweg entstanden sind. Dabei gilt es anzufügen, je tiefer der Bitcoin rutscht, desto mehr Fahrt nimmt die Abwärtsbewegung auf, aufgrund zunehmender Unsicherheiten. Doch es scheint sich derzeit ein Boden auszubilden,

Was wird in den kommenden Wochen wichtig?

In diesem Zusammenhang lohnt es sich, genauer zu betrachten, was Ripple in den kommenden Wochen stark beeinflussen kann. In erster Linie ist auch in den kommenden Wochen der Bitcoin maßgeblich dafür verantwortlich, in welcher Richtung sich der Bitcoin entwickeln wird. Schafft es der Bitcoin, wieder in die Spur zurückzufinden und seine Aufwärtsrallye fortzusetzen, dann wird sich auch Ripple aller Voraussicht nach positiv entwickeln. Das Zwischenhoch von 0,74 US-Dollar könnte damit innerhalb von nur kürzester Zeit erneut erreicht werden.

Es dauert nicht mehr lange, dann steht bereits das wichtigste Krypto-Event des Jahres bzw. der letzten Jahre an: das Halving des Bitcoins. Mit dem Halving-Event sind große Hoffnungen verknüpft, denn in der Vergangenheit waren die Halvings des Bitcoins stets mit neuen Höchstständen bei einer Vielzahl von Kryptowährungen verbunden. Konkret findet das Halving am 22. April dieses Jahres statt, sprich in genau einem Monat. Doch nicht nur das eigentliche Halving war mit Höchstständen verbunden, die meisten Gewinne entstanden meist erst in den Monaten danach.

Das ist aber noch lange nicht alles, was für Ripple in den kommenden Wochen und Monaten wichtig wird. Der wohl wichtigste Faktor, der über die Entwicklung von Ripple in den kommenden Wochen und Monaten entscheidet, ist der noch immer bestehende Rechtsstreit mit der US-Aufsichtsbehörde SEC. In den letzten Monaten hat Ripple einige Zwischenerfolge für sich verzeichnen können, jedoch konnte noch nicht vollständig ausgeräumt werden, dass es sich bei Ripple um kein Wertpapier handelt. Eine wichtige Frist dazu endet genau am heutigen Tage. Die letzte Berufung wäre durch die SEC wiederum bis zum 06. Mai möglich.

Schafft es Ripple bis auf 1 US-Dollar?

Damit die Marke von einem US-Dollar fallen kann, benötigt Ripple derzeit noch einen Anstieg in Höhe von 64 Prozent. Was nach einem noch langen Weg aussieht, könnte allerdings schneller Realität werden, als man heute vermuten mag. Als Ripple im Juli letzten Jahres ein wichtiges Etappenziel im Anklageprozess erreichen konnte, stieg Ripple, wie bereits erwähnt, auf einen Kurs von 0,82 US-Dollar. In Anbetracht dessen, dass der Kurs kurz davor noch bei 0,47 US-Dollar notierte, betrug der Anstieg mehr als 76 Prozent innerhalb von nur wenigen Stunden.

Das Erreichen eines Kurses von einem US-Dollar und weit darüber hinaus ist damit als sehr realistisch einzuschätzen. Möglicherweise könnte die Marke bereits im kommenden Monat fallen. Eine Kombination aus einem Sieg im Gerichtsprozess und einem Verzicht auf eine Berufung durch die SEC könnte dem Kurs in Windeseile Rückenwind verleihen. Ein weiterer Anstieg des Bitcoins würde sich in dieser Situation zusätzlich positiv auf den Ripple-Kurs auswirken. Langfristig stufen einige Analysten Ripple sogar mit einem Kurs rund 10 US-Dollar ein, vereinzelt sogar mit 100 US-Dollar. Die kommenden Wochen werden aller Voraussicht nach eine eindeutige Richtung zeigen.

Dogecoin20 als renditestarke Alternative

Ripple ist jedoch nicht die einzige Kryptowährung, die in den kommenden Monaten für deutliche Renditen im Portfolio sorgen kann. Mit Dogecoin20 hat ein Gründerteam eine bessere und nachhaltigere Version des Dogecoins gelauncht, die es förmlich in sich hat. Die Grundlage des Tokens, der sich derzeit noch im Presale befindet, bildet die Blockchain von Ethereum. Auf diese Weise können mehr als 99,9 Prozent des Energiebedarfs eingespart werden, die der klassische Dogecoin für jede Transaktion benötigt.

Auf der anderen Seite greift der neue Meme-Coin auf die Bekanntheit des Dogecoins zurück und kann direkt von Beginn an durchstarten. Innerhalb der ersten Wochen nach dem Start des Presales konnten bereits mehr als 6,3 Millionen US-Dollar eingeworben werden. An weiterer Attraktivität gewinnt der Token durch das Staking, was einerseits für stabile Renditen und andererseits für langfristige Stabilität sorgt. Sobald der Vorverkauf abgeschlossen ist, werden die ersten Listings erfolgen. Bis dahin kann der Meme-Coin vergünstigt über die Website von Dogecoin20 erworben werden.

