Ripple Kurs Prognose: Wie der Präzedenzfall die Zukunft des Kryptomarktes verändert

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt.

Etwas Großes braut sich am Horizont des Kryptowährungsmarktes zusammen. Ripple, eine Kryptowährung, die seit Langem im Schatten von Bitcoin und Ethereum steht, macht sich auf, um einen wirtschaftlichen Tsunami auszulösen. Aber was hat diese digitale Münze, die es wert ist, einen solchen Wirbel zu verursachen? Begleiten Sie uns, während wir die Tiefen von Ripple erforschen und enthüllen, warum es das Potenzial hat, das zukünftige Gesicht der globalen Finanzlandschaft zu werden.

Was ist Ripple (XRP)?

Ripple wurde 2012 von Chris Larsen und Jed McCaleb gegründet, die zuvor an anderen Krypto-Projekten wie eDonkey oder Mt. Gox beteiligt waren. Es nutzt eine revolutionäre Technologie, die darauf abzielt, den globalen Zahlungsverkehr zu vereinfachen und zu beschleunigen.

Das Ziel von Ripple ist es, eine schnelle, günstige und sichere Alternative zu den traditionellen Zahlungssystemen wie SWIFT oder PayPal für unter anderem grenzüberstreitende Transaktionen zu bieten. Hinter dem Projekt steht eine Firma namens Ripple Labs, die das Ripple-Zahlungsprotokoll und die zugehörige Kryptowährung, XRP, entwickelt hat.

Ripple basiert auf einer Blockchaintechnologie namens XRP Ledger (XRPL), die im Gegensatz zu PoW-Blockchains (Proof-of-Work) eine Transaktionsgeschwindigkeit von nur wenigen Sekunden erreicht und dabei noch umweltfreundlicher ist.

Die Kryptowährung, XRP, fungiert als Brückenwährung im Ripple-Netzwerk, um den Austausch zwischen verschiedenen Währungen zu erleichtern. XRP hat eine feste Gesamtmenge von 100 Milliarden Einheiten, von denen monatlich eine bestimmte Anzahl von XRP emittiert wird.

Das Konsensprotokoll von Ripple basiert auf einem Netzwerk von validierenden Knoten, die von vertrauenswürdigen Partnern wie Banken oder Finanzinstituten betrieben werden. Diese Knoten stimmen über die Gültigkeit jeder Transaktion ab und aktualisieren das gemeinsame Ledger.

Ripple Rechtsstreit: Gewonnener Präzedenzfall

Ripple hat am heutigen Tage einen bedeutenden Rechtsstreit gegen die US Securities and Exchange Commission (SEC) gewonnen, der sich um die Frage drehte, ob XRP als Wertpapier eingestuft werden sollte. Der Fall hat immense Bedeutung, da er das Potenzial hat, den Rechtsrahmen für Kryptowährungen in den USA und möglicherweise weltweit zu prägen.

Der Sieg von Ripple über die SEC ist ein Meilenstein für das Unternehmen und die gesamte Kryptowährungsindustrie. Die Entscheidung des Gerichts bekräftigte, dass XRP eine Währung und kein Wertpapier ist. Diese Klarheit in der regulatorischen Landschaft kann dazu beitragen, das Vertrauen von Anlegern und Finanzinstituten in XRP und andere Kryptowährungen zu stärken.

Die rechtliche Klarheit, die durch den Fall gewonnen wurde, könnte dazu führen, dass mehr institutionelle Anleger in den Kryptomarkt einsteigen, was zu einer breiteren Akzeptanz und einer Steigerung der Marktwerte führen könnte.

Ripple CBDCs mit Unterstützung des mächtigen Weltwirtschaftsforums und der Banken

Ripple hat bereits Partnerschaften mit mehr als 300 Finanzinstituten weltweit geschlossen, darunter Santander, American Express oder MoneyGram. Außerdem arbeitet Ripple eng mit dem Weltwirtschaftsforum (WEF) zusammen, um die Entwicklung von digitalen Zentralbankwährungen (CBDCs) zu fördern.

CBDCs sind digitale Versionen der nationalen Währungen, die von den Zentralbanken ausgegeben werden. Sie sollen die Effizienz und Sicherheit des Zahlungsverkehrs erhöhen und gleichzeitig die finanzielle Inklusion fördern sowie umweltfreundlich sein.

Die Plattform von Ripple bietet den Zentralbanken einen sicheren, kontrollierbaren und flexiblen Weg zur Ausgabe und Verwaltung von digitalen Währungen. Sie bietet auch ein effizientes Transaktions- und Überweisungssystem, das weltweit vernetzt ist und CBDCs in alle Teile der Welt bringen kann.

Neue Ripple Funktion: Line of Credit

Um seinen Kunden einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen, hat Ripple eine neue Funktion namens Line of Credit eingeführt, die es ihnen ermöglicht, auf Abruf Kapital zu leihen, um ihre Zahlungen zu finanzieren.

Die Kunden müssen nur eine geringe Gebühr zahlen, um das geliehene XRP zurückzuzahlen, wenn es ihnen passt. Sie brauchen sich keine Gedanken über die Schwankungen des Kryptomarktes zu machen, da sie den gleichen Betrag an XRP zurückzahlen, den sie geliehen haben.

Die Line of Credit Funktion soll den Kunden mehr Flexibilität und Effizienz bieten, indem sie ihnen den Zugang zu Kapital erleichtert, ohne dass sie sich auf traditionelle Kreditgeber verlassen müssen.

Dies kann ihnen helfen, ihr Geschäft auszubauen, neue Märkte zu erschließen und mehr Kunden zu bedienen. Ripple behauptet, dass seine Line of Credit Funktion bereits positive Ergebnisse für einige seiner Kunden gezeigt hat, die sie für ihre Zahlungsbedürfnisse genutzt haben.

Ripple Kurs Prognose 2023 nach Gerichtsfall

Nach dem Präzedenzfall hat der Ripple Kurs einen starken Anstieg von zeitweise fast 99 % verzeichnet. Dabei konnte XRP mit 0,9376 US-Dollar fast die bedeutende psychologische Marke von 1 US-Dollar erreichen.

Denn viele haben auf die Entscheidung des Ripple Urteils gewartet, bevor sie in eine der chancenreichsten Kryptowährungen investiert haben. Somit hat sich ein Investitionsstau gebildet, welcher nun einen Druckausgleich finden konnte.

Zwar wurden daraufhin einige Gewinnmitnahmen getätigt, allerdings könnte ein solch wichtige Nachrichte auch noch in den nächsten Folgetagen für großen Optimismus am Kryptomarkt sorgen. Vermutlich war das erst der Startschuss für eine noch größere Rallye im Altcoin-Bereich.

Andererseits sollte jedoch im Auge behalten werden, dass Ripple maßlos überkauft ist. Dabei hat der RSI auf dem Tageschart Niveaus erreicht, welche in der Vergangenheit immer zu starken Abverkäufen geführt haben.

Wesentlich sicherer wäre es jetzt auf Kursrücksetzer zu warten, allerdings könnte man dann auch eine mögliche Fortsetzung der Rally verpassen. Der entscheidende Widerstand liegt im Bereich von 0,93 und dann 1,00 US-Dollar.

Sollten diese wichtigen Niveaus nachhaltig übertroffen werden, so kann die Rallye noch weiter anhalten. Die nächsten Widerstände befinden sich dann bei 1,03 $, 1,12 $, 1,25 $, 1,32 $ und 1,41 $. Sollte es noch einmal zu Korrekturen kommen, liegen Unterstützungen sowie Kaufgelegenheiten bei 0,78 $, 0,68 $, 0,61 $, 0,54 $ und 0,47 $.

Die Fakten lassen jedoch darauf schließen, dass der Ripple Kurs in den nächsten Jahren weiter steigen wird und möglicherweise neue Rekorde brechen wird. Einige Analysten prognostizieren, dass der Ripple Kurs bis Ende 2025 auf bis zu 9 US-Dollar pro XRP steigen könnte, was vom heutigen Niveau einer Rendite von 1.054 % entspricht.

Mit künstlichen Intelligenzen frühzeitig Kursexplosionen herausfinden

Künstliche Intelligenzen haben an den Finanzmärkten schon länger Einzug gehalten. So sollen KIs mittlerweile 80 % des Handelsvolumens dominieren und Marktrauschen verursachen, welches die Aussagekraft von traditionellen Analysemethoden eintrübt. Damit auch Kleinanleger von den fortschrittlichen Technologien profitieren können, bietet yPredict einen KI-Marktplatz, auf welchem sie Analyse- und Handelsmodelle von den Top 1 % der Quants abonnieren können. Die Entwickler hingegen können somit ihre Erfolge skalieren und ein passives Einkommen aufbauen. Dabei können die künstlichen Intelligenzen enorme Datenmengen in einer hohen Geschwindigkeit verarbeiten, wozu kein Mensch fähig ist. Zudem entwickeln sie sich kontinuierlich weiter, um somit profitabler zu werden.

König der Memecoins mit Robin-Hood-Ambitionen besteigt seinen Thron

Einer der revolutionärsten Memecoins konnte schon in kurzer Zeit für beeindruckende Verkaufszahlen in seinem Presale sorgen. Dabei hat das stark gefragte Projekt innerhalb weniger Wochen bereits Finanzmittel in einer beeindruckenden Höhe von mehr als 14,5 Mio. US-Dollar von begeisterten Investoren eingeworben. Ein Grund für die hohe Nachfrage nach dem König der Memecoins ist vor allem auf die über die Jahre gewachsene Gemeinschaft von 1 Mio. Personen zurückzuführen. Diese hat ihre Wurzeln in der aktivistischen Kleinanleger-Community WallStreetBets, die für die kollektivistische Macht der Kleinanleger und ihre Schwarmintelligenz berühmt geworden ist.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.