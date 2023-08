Ripple Kursprognose - Jetzt kaufen oder verkaufen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ist es der richtige Zeitpunkt, in Ripple zu investieren? Tauchen Sie mit uns in die neuesten Trends und Analysen ein, um fundierte Entscheidungen zu treffen!

Reserve Bank of New Zealand setzt auf Ripple für digitale Zentralbankwährungen

Die Reserve Bank of New Zealand und das Kryptowährungsunternehmen Ripple erörtern die Schaffung digitaler Zentralbankwährungen (CBDCs) mithilfe des XRP Ledger.

Dank der Zusammenarbeit mit Ripple wird erwartet, dass die Reserve Bank den Weg für ein neues Zeitalter der Finanzinnovation ebnet, so wie es kurz zuvor Palau mit seiner eigenen CBDC tat.

Die Einbindung des XRP Ledger könnte die Gespräche über die Einführung von CBDCs weltweit verändern und den Ripple-Kurs positiv beeinflussen, da sie die Bedeutung und den Einsatz von XRP im globalen Finanzsystem unterstreicht.

Ripple und BIS arbeiten an einer vielversprechenden Zukunft für grenzüberschreitende Zahlungen

The BIS Committee on Payments and Market Infrastructures has announced the membership of its cross-border payments interoperability and extension taskforce. For further details, look here https://t.co/yDQmdOmp9m pic.twitter.com/8G9UpOaDtL — Bank for International Settlements (@BIS_org) August 9, 2023

In einer bemerkenswerten Entwicklung hat sich Ripple mit der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) zusammengeschlossen, um grenzüberschreitende Zahlungen weiter zu optimieren. Dies erfolgt im Rahmen der neuen Taskforce für Interoperabilität und Erweiterung von grenzüberschreitenden Zahlungen (PIE) der BIS.

Hierbei stehen vor allem schnellere Transaktionsgeschwindigkeiten, reduzierte Kosten und ein höheres Maß an Transparenz, Sicherheit und Schutz im Vordergrund. Es sieht vielversprechend aus, dass die gemeinsame Taskforce von CPMI und Payments Market bis Oktober 2023 die endgültige Version von ISO 20022 fertigstellen wird.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass Ripple nicht alleine ist. Auch Mastercard und SWIFT haben sich mit der BIS zusammengetan. Solche Kooperationen unterstreichen die Bedeutung einer globalen Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Akteuren.

Durch die jüngste Zusammenarbeit von Ripple mit der BIS und die Beteiligung an der G20-Zahlungsinitiative gibt es einen optimistischen Ausblick auf das potenzielle Wachstum von Ripple. Dabei bleibt der langfristige Ausblick für Ripple aufgrund seiner globalen Partnerschaften und dem klaren Einsatzgebiet im Bereich der grenzüberschreitenden Zahlungen positiv. Da die Welt sich in Richtung transparenterer Finanztransaktionen bewegt, positionieren die strategischen Allianzen von Ripple, wie die mit der BIS, das Unternehmen gut für zukünftige Erfolge.

Ripple schließt sich Schwergewichten wie BlackRock und JPMorgan in der Handelsvereinigung ISDA an

@Ripple has joined ISDA. FOCUS: DERIVATIVES.

Officers from BlockRock, Société Générale et al, directors J.P. Morgan, CME Group, Citi, Goldman Sachs, BNY Mellon, London Stock Exchange, BofA, Intercontinental Exchange et al. 1000+ Institutions are members / 79 countries.… pic.twitter.com/bRMResT7cg — Crypto Eri Carpe Diem (@sentosumosaba) August 4, 2023

Ripple tritt der führenden Handelsvereinigung ISDA bei und reiht sich damit neben Schwergewichten wie BlackRock und JPMorgan ein. Das in San Francisco ansässige Blockchain-Unternehmen hat seine Mitgliedschaft bei der International Swaps and Derivatives Association (ISDA) bekannt gegeben, einem bedeutenden Akteur im Derivatemarkt.

Dieser Schritt deutet auf Ripples Ambitionen hin, in den Derivatesektor einzusteigen und seine Blockchaintechnologie weiter in die traditionellen Finanzmärkte zu integrieren. Die ISDA spielt eine zentrale Rolle in der Strukturierung und Standardisierung von Derivatverträgen.

Mit dem Eintritt in die ISDA positioniert sich Ripple strategisch an der Schnittstelle zwischen der traditionellen Finanzwelt und der aufstrebenden Blockchaintechnologie. Dieser Entwicklung wird in der Krypto-Community, insbesondere unter XRP-Anhängern, große Bedeutung beigemessen, insbesondere nach Ripples jüngstem juristischen Sieg gegen die US-Regulierungsbehörden.

Ripple auf Gemini erneut gelistet und Preis steigt kurzzeitig auf $50

1/ On Aug. 10, a price glitch on #Gemini pushed #Ripple's $XRP value above $1, momentarily hitting a peak at $50, following the relisting of the digital asset on the exchange. #Gemini #XRP



via @hardeyjumoh https://t.co/YlXd9mzeyR — CryptoSlate (@CryptoSlate) August 11, 2023

Am 10. August 2023 wurde XRP wieder auf der Kryptobörse Gemini gelistet, was zu einer beeindruckenden Preissteigerung des Altcoins führte. Überraschend erreichte der Preis von XRP kurzzeitig 50 $, was einer Steigerung von mehr als 7.800 % gegenüber seinem erwarteten Wert entspricht. Nur kurze Zeit nach der erneuten Listung korrigierte sich der Preis jedoch und XRP wird aktuell zu einem Kurs von etwa 0,63 $ gehandelt.

Spekulationen über den Grund für diesen ungewöhnlichen Preisanstieg sind im Gange. Einige vermuten, dass die geringe Orderbuch-Dichte und die eingeschränkte Liquidität aufgrund der neuen Listung der Auslöser waren. Andere gehen davon aus, dass der Preissprung möglicherweise auf eine Verkaufsorder und einen Käufer zurückzuführen ist, der versehentlich zum gleichen Preis gekauft hat.

SEC leitet Berufung ein

Die US-Börsenaufsicht SEC hat Berufung gegen eine Gerichtsentscheidung vom Juli eingelegt, in der festgestellt wurde, dass die an Kleinanleger verkaufte Kryptowährung XRP kein Wertpapier ist. In einem Schreiben vom 9. August an Richterin Analisa Torres argumentiert die SEC, dass die Auslegung der Entscheidung eine Überprüfung durch ein Berufungsgericht erforderlich macht.

Zudem bittet sie darum, den Fall während des Berufungsverfahrens auszusetzen, da andere laufende Verfahren, einschließlich solcher gegen Krypto-Unternehmen wie Binance und Coinbase, von der Entscheidung beeinflusst werden könnten.

Die SEC weist darauf hin, dass ein anderer Richter in einem Fall gegen Terraform Labs zu einem anderen Ergebnis kam und vertritt die Ansicht, dass bestimmte Verkäufe von XRP möglicherweise Wertpapiere darstellen könnten. Die Entscheidung der SEC folgt einem Sieg von Ripple im Juli, bei dem festgestellt wurde, dass XRP selbst kein Wertpapier ist.

Wendy is and here are some truths, whether some people want to admit it or not. The Crypto industry is lucky that 75K #XRP holders chose to unite and fight back and submit affidavits – affidavits that were cited by the Judge in her decision finding programmatic sales of #XRP,… https://t.co/unI1FlWEdP pic.twitter.com/YdQ9fEO7q6 — John E Deaton (@JohnEDeaton1) August 11, 2023

Dabei belegen Dokumente den enormen Einfluss der XRP-Community auf den Fall Ripple gegen SEC. Rechtsanwalt John Deaton stellte fest, dass die gemeinsamen Anstrengungen der Token-Inhaber, die eidesstattliche Erklärungen einreichten, entscheidend für die Entscheidung des Gerichts waren. Dies zeigt die Bedeutung von Gemeinschaftsaktionen bei der Gestaltung der regulatorischen Landschaft für Kryptowährungen und könnte sich auch künftig positiv auf die Verhandlung auswirken.

Vitalik Buterin kritisiert XRPs Zentralisierung

Ethereum-Mitbegründer Vitalik Buterin äußerte sich kürzlich kritisch über XRP. Buterin konzentrierte sich in der Diskussion vor allem auf die Zentralisierung einzelner Kryptowährungen und kritisierte XRPs angebliche Zentralisierung. Dabei bezog er sich auf ein Video, in dem er den Fortschritt von XRP und IOTA in Bezug auf Dezentralisierung hinterfragte. Buterin, ein bekannter Befürworter dezentraler Ideale, betonte, dass XRP und IOTA diese Prinzipien nicht befolgten. Seine Aussagen betonen die Wichtigkeit von Transparenz und Einhaltung von dezentralen Prinzipien

If they had restricted XRP I wouldn't have said anything — DavidHoffman.eth (@TrustlessState) August 17, 2022

Des Weiteren reagierte Buterin auf Behauptungen von XRP, Bitcoin und Ethereum stünden unter chinesischer Kontrolle. Er hob hervor, dass XRP versucht hatte, sich gegenüber der US-Regierung positiv darzustellen, indem es Bitcoin und Ethereum wegen des angeblichen chinesischen Einflusses in ein schlechtes Licht rückte. Buterin hinterfragte, ob XRP sich für seine Äußerungen entschuldigt habe. Die Reaktionen auf Buterins Kommentare waren gemischt, wobei einige seine Position unterstützten, während andere Bedenken äußerten und ebenso auf potenzielle Zentralisierungsprobleme von ETH hinwiesen.

Ripple Kursprognose

Nach dem steilen Kursanstieg durch das Urteil der Richterin Torres in der Gerichtsverhandlung konnte XRP an nur einem Tag um über 73 % ansteigen. Allerdings setzte seitdem eine Korrektur von 33 % ein. Aktuell erhält der Ripple Kurs eine Unterstützung von dem 50er-Fibonacci-Level bei 0,615 $. Die Korrektur könnte durch die Unsicherheit jedoch noch bis zu dem Cluster aus 61,8er-Fibonacci-Level sowie horizontaler und vertikaler Widerstand bis in den Bereich von 0,54 $ gehen. Spätestens dann sollte der Kurs wieder einen Bounce verzeichnen. Allerdings bleibt das Marktumfeld mittelfristig weiterhin durch die Verhandlung belastet, was sich eher hemmend auf den Preis auswirken sollte.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.