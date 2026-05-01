Ripple: So lohnend wäre eine Investition von vor 10 Jahren gewesen

Wertentwicklung im Blick

Das wäre der Verdienst eines frühen Ripple-Engagements gewesen.

Gestern vor 10 Jahren notierte Ripple bei 0,006231 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XRPinvestiert, wäre er nun im Besitz von 16.048,97 Ripple. Die Investition hätte nun einen Wert von 22.336,95 USD, da sich der Wert von Ripple am 04.05.2026 auf 1,392 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22.236,95 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 1,212 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net