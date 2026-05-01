DAX24.249 +1,1%Est505.833 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,31 +3,0%Nas25.068 -0,2%Bitcoin69.036 +1,1%Euro1,1687 ±-0,0%Öl112,5 -1,3%Gold4.559 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX im Plus -- Hang Seng letztlich in Rot - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Micron, Apple, FMC, UniCredit, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Top News
Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte Wie viel Verlust eine Neo-Investition von vor 3 Jahren bedeutet hätte
Monero: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte Monero: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 3 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wertentwicklung im Blick

Ripple: So lohnend wäre eine Investition von vor 10 Jahren gewesen

05.05.26 11:03 Uhr
Ripple: So lohnend wäre eine Investition von vor 10 Jahren gewesen | finanzen.net

Das wäre der Verdienst eines frühen Ripple-Engagements gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
1,4059 USD 0,0141 USD 1,01%
Charts|News

Gestern vor 10 Jahren notierte Ripple bei 0,006231 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in XRPinvestiert, wäre er nun im Besitz von 16.048,97 Ripple. Die Investition hätte nun einen Wert von 22.336,95 USD, da sich der Wert von Ripple am 04.05.2026 auf 1,392 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22.236,95 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 1,212 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple wurde am 21.07.2025 erreicht und liegt bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com